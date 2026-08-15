Dos peruanos, un taxi y un ladrillo de cocaína: qué descubrió la Policía en Monserrat

Un control de rutina terminó con un importante golpe al narcotráfico en la Ciudad de Buenos Aires. Dos ciudadanos peruanos fueron detenidos cuando circulaban en un taxi con más de un kilo de cocaína escondido debajo del asiento del conductor.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad, que patrullaban la zona de la avenida Independencia al 1500, en el barrio porteño de Monserrat.

Un detalle del taxi llamó la atención

Todo comenzó cuando los policías detectaron un Volkswagen Suran utilizado como taxi que presentaba varias irregularidades: tenía los vidrios polarizados, circulaba sin taxímetro y llevaba una patente delantera presuntamente adulterada.

Ante esas anomalías, los efectivos decidieron detener el vehículo para identificar a sus ocupantes.

Durante el control, los dos hombres, de 40 y 28 años, ofrecieron versiones contradictorias sobre el motivo del viaje, lo que incrementó las sospechas de los agentes.

El hallazgo de la droga

Al inspeccionar el interior del automóvil, los policías encontraron un bolso negro oculto debajo del asiento del conductor.

En su interior había un paquete compacto, tipo ladrillo, envuelto en nylon negro, que contenía 1,05 kilos de clorhidrato de cocaína.

Tras el hallazgo, ambos ocupantes fueron detenidos en el lugar y la droga quedó secuestrada junto con el vehículo y dos teléfonos celulares.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal

La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, que ordenó la detención de los dos sospechosos, quienes permanecerán incomunicados mientras avanza la causa por presunta infracción a la Ley de Drogas.