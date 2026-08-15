De RoRo a IlloJuan: los memes que explotaron tras La Velada del Año VI y conquistaron las redes

La Velada del Año VI volvió a romper récords de audiencia y, como ya es costumbre, también se convirtió en una verdadera fábrica de memes. Mientras millones de personas seguían los combates organizados por Ibai Llanos, las redes sociales reaccionaban en tiempo real con imágenes, bromas y comentarios que rápidamente se hicieron virales.

Desde los cruces sobre el ring hasta momentos inesperados fuera de las peleas, los usuarios encontraron material de sobra para convertir la jornada en tendencia.

RoRo, Rivers y la pelea que más hizo hablar

Uno de los combates que más repercusión generó fue el de RoRo frente a Rivers. La influencer española volvió a estar en el centro de la escena por la protección especial que utilizó durante la pelea, algo que muchos usuarios bautizaron irónicamente como una "armadura".

Del otro lado, las expresiones de Rivers durante el combate y al conocer el fallo de los jueces también inundaron las redes con memes y reacciones que se multiplicaron durante toda la noche.

Viruzz, el golpe que nadie esperaba

Otro de los momentos más comentados fue el impresionante derribo que sufrió Viruzz durante su combate frente al argentino Gero Arias.

Aunque logró recuperarse y seguir peleando, las imágenes del impacto recorrieron internet en cuestión de minutos y dieron lugar a decenas de comparaciones, montajes y bromas que dominaron las tendencias.

El beso de IlloJuan y TheGrefg

El cierre del evento también tuvo su momento viral. Tras finalizar el combate principal, IlloJuan y TheGrefg sorprendieron al público con un beso sobre el ring que desató miles de reacciones.

La escena fue una de las más compartidas de toda la noche y rápidamente aparecieron memes comparándola con películas, series y otros momentos históricos de internet.

La sorpresa con la hermana de Marta Díaz

Otro episodio que dio mucho que hablar fue la aparición pública de la hermana de Marta Díaz, quien hasta ahora había permanecido lejos de la exposición mediática.

Su presencia durante la entrada de la influencer llamó la atención por el gran parecido físico entre ambas y también generó una catarata de publicaciones en redes sociales.

Con millones de espectadores conectados y una comunidad que comenta cada segundo del evento, La Velada del Año VI volvió a demostrar que ya es mucho más que un festival de boxeo entre streamers: también es uno de los fenómenos virales más grandes del año.