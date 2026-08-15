Ciudad de Buenos Aires: qué tendrá la nueva plaza en la vieja estación de tranvías

La Ciudad de Buenos Aires avanza con un nuevo proyecto urbano que busca recuperar un lugar emblemático de San Cristóbal. Se trata de la antigua estación de tranvías, un predio con más de 120 años de historia que dejará atrás el abandono para convertirse en una gran plaza pública destinada al disfrute de miles de vecinos.

La iniciativa apunta a sumar espacios verdes en uno de los barrios con menor superficie parquizada por habitante y, al mismo tiempo, conservar el valor patrimonial del edificio, construido en 1904.

Así será la nueva plaza

El proyecto contempla una intervención sobre una superficie de 13.550 metros cuadrados. La histórica fachada de ladrillos será restaurada y pasará a formar parte del nuevo espacio público, mientras que varias estructuras metálicas existentes serán recicladas y reutilizadas como pérgolas.

Además, la plaza contará con amplios sectores de césped, nuevos árboles, áreas recreativas, un patio de juegos con piso de caucho, una cancha deportiva, espacios para hacer calistenia y un sector cultural semicubierto pensado para actividades artísticas y exposiciones.

También se renovarán las veredas que rodean toda la manzana, con mejoras en iluminación, accesibilidad, seguridad y circulación peatonal.

La obra demandará aproximadamente 14 meses y, según el cronograma oficial, estaría terminada durante el segundo semestre de 2027.

Un predio con más de un siglo de historia

La estación fue inaugurada en 1904, cuando la red de tranvías era uno de los principales medios de transporte de Buenos Aires y funcionaba como punto de conexión entre distintos barrios de la ciudad.

Con el paso de las décadas y la desaparición del servicio de tranvías, el predio fue cambiando de función. Durante años sirvió como terminal de trolebuses, luego fue utilizado como depósito de canales de televisión y actualmente alberga materiales ferroviarios y dependencias administrativas vinculadas al subte porteño.

A pesar de las distintas transformaciones, la construcción conservó gran parte de su arquitectura original, considerada uno de los testimonios más representativos del antiguo sistema de transporte urbano de Buenos Aires.

Con esta intervención, la Ciudad busca recuperar un espacio que permaneció sin uso público durante décadas y sumar un nuevo pulmón verde para los vecinos de San Cristóbal, en una zona que históricamente reclamó más lugares de encuentro y recreación.