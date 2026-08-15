Parque Finky, a pleno: el festival por Benja que espera al Malandro de América

El Parque Finky, en Temperley, se convirtió este domingo en el escenario de una multitudinaria jornada solidaria para acompañar a Benjamín, un joven que necesita reunir fondos para costear un tratamiento médico y la colocación de implantes.

Desde horas de la tarde, cientos de familias, vecinos y jóvenes comenzaron a acercarse al predio para participar del festival "Un latido para Benja", una propuesta que combina música en vivo, actividades recreativas y una fuerte campaña solidaria.

Según pudo constatar ANDigital en el lugar, el parque luce colmado de público, mientras continúan las presentaciones de distintos artistas y crece la expectativa por el cierre de la jornada, que estará a cargo de Malandro de América, uno de los números más esperados de la noche.

El objetivo del evento es reunir aproximadamente 50 millones de pesos, dinero destinado a cubrir los implantes y otros gastos vinculados al tratamiento de Benjamín. Durante toda la jornada se reciben colaboraciones mediante el alias UNLATIDOPARABENJA, mientras vecinos e instituciones se suman a la campaña.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Agencia de Cultura de Lomas de Zamora y logró reunir a una importante cantidad de personas que eligieron colaborar mientras disfrutan de espectáculos musicales al aire libre. Con el correr de la tarde, el predio fue ganando cada vez más concurrencia y se espera que el momento de mayor convocatoria llegue durante la presentación final de Malandro de América.

La jornada continúa desarrollándose en el Parque Finky y promete cerrar con un fuerte mensaje de solidaridad, en una muestra de apoyo colectivo para ayudar a Benjamín y a su familia.