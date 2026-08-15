ATE reúne a su conducción nacional para definir un nuevo paro

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reúne este lunes a las 11 a su conducción nacional en un hotel porteño y podrían definir una nueva medida de fuerza de alcance nacional para la primera semana de agosto.

“En el sector público no se soporta más ajuste. En este momento, más de la mitad de los salarios se destinan a cubrir el costo de las tarifas de servicios y de los alquileres”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

Acto seguido, indicó que “en los últimos dos años y medio el poder adquisitivo de los estatales ha sido destruido con el aval de UPCN. Tenemos que romper ese pacto para la entrega de todos nuestros derechos y la única manera de poder hacerlo es con huelga y movilización”.

“Además, continúan los despidos y el desmantelamiento de distintos organismos y empresas del Estado. Esto repercute de manera absolutamente negativa en toda la sociedad. Tenemos que ponerle límites al Gobierno, impedir que cumpla con su anunciado plan de destrucción y para ello los empleados públicos tenemos que definir la continuidad y profundización de nuestro plan de acción”, concluyó Aguiar.

Uno de los principales motivos que reaviva la conflictividad en el sector público es la pérdida del poder adquisitivo a partir de las paritarias firmadas a la baja. En lo que va del 2026, los incrementos llegaron a 12,9 % en la administración pública nacional hasta el mes de junio, mientras que la inflación en ese mismo periodo fue de 16,9 %. Además, desde que asumió Javier Milei el poder adquisitivo de los estatales nacionales bajó un 44 por ciento.

Además, ATE pondrá el foco del debate en el intento de cierre, desmantelamiento y vaciamiento de organismos, y despidos en el Estado nacional, poniendo en riesgo la normal prestación de servicios para la sociedad.

También se analizará el proyecto de extranjerización de tierras impulsado por el Gobierno nacional, mediante el cuál pretenden levantar las restricciones a los extranjeros que quieran adquirir grandes hectáreas de territorio nacional.

En este marco, el sindicato alertó sobre el intento de venta de terrenos de las Fuerzas Armadas en Ushuaia, Tierra del Fuego, como parte de un proceso más amplio de desprendimiento de inmuebles estratégicos. Si además se eliminan las restricciones de la Ley de Tierras Rurales, los potenciales compradores privados extranjeros tendrían muchas menos limitaciones para adquirir esas tierras.

Cabe recordar que ATE ya definió una jornada nacional de lucha con movilización el 7 de agosto, Día de San Cayetano, en la marcha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.