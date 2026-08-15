“Piñas, patadas y amenazas de muerte”: jugador de Barracas denunciado por violencia de género

El delantero de Barracas Central Gonzalo Morales, cuyo pase pertenece a Boca Juniors, fue denunciado públicamente por violencia de género por su expareja, Karen, quien publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que aseguró haber sido víctima de agresiones físicas, psicológicas y verbales durante la relación.

La joven afirmó que la denuncia judicial ya fue presentada y explicó que decidió hacer pública su historia para alentar a otras mujeres a no permanecer en silencio frente a situaciones de violencia.

“Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos, Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central”, escribió la víctima en su cuenta de Instagram.

Entre los episodios que sufrió, enumeró que fue “agarrada del pelo”, “ahorcada”, “golpeada con piñas y patadas” y amenazada de muerte.

En la publicación también denunció que, durante la convivencia, el jugador presuntamente la dejaba encerrada en la vivienda mientras asistía a los entrenamientos “porque tenía miedo” de que ella se fuera.

Asimismo, aseguró que cuando intentó denunciarlo recibió amenazas por parte de familiares del futbolista. “Me decían que con plata se arregla todo, que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar”, reveló.

Movilizada por el miedo

Karen explicó que el miedo fue el motivo por el que demoró en realizar la denuncia y sostuvo que decidió hablar porque “el silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre. Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad”.

Vale consignar que la expareja del futbolista que se desempeña en el equipo del titular de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, mostró imágenes en las que se la ve con un moretón en la rodilla izquierda, además de una serie de fotografías enfocadas en su ojo derecho, morado producto de las situaciones de violencia que afirma haber sufrido.

La publicación también difunde conversaciones privadas con el delantero, que ignora completamente su reclamo ante los hechos violentos, y con la madre del futbolista, que afirma “ponerse en su lugar y sentirlo en el alma” en una comunicación de mayo pasado.

El descargo del club

A través de un comunicado oficial, el Club Atlético Barracas Central informó que “está al tanto de los hechos de público conocimiento que involucran al futbolista Gonzalo Morales”.

La institución manifestó su “más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género” y reafirmó su “compromiso con el respeto, la igualdad, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo”.

El club se encuentra “siguiendo de cerca la evolución de la situación y, una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal y se tome conocimiento de las actuaciones correspondientes, se pondrá a derecho y adoptará las medidas institucionales que resulten pertinentes, colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario”.

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético Barracas Central informa que está al tanto de los hechos de público conocimiento que involucran al futbolista Gonzalo Morales.



La institución manifiesta su más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género y reafirma su compromiso con… pic.twitter.com/yvyg8F1JAo — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) July 27, 2026

“Barracas Central actuará con la responsabilidad, la prudencia y el compromiso que las circunstancias requieren, siempre en resguardo de los principios y valores que representa la institución”, concluyó la entidad presidida por uno de los hijos de Claudio Tapia.