Laura Esquivel y Brenda Asnicar llegan al Gran Rex con Amigas del Corazón World Tour

Después de emocionar a miles de fanáticos en Europa, Amigas del Corazón World Tour, la gira global que reúne nuevamente a Laura Esquivel y Brenda Asnicar sobre los escenarios, confirma su show en Buenos Aires. Será el miércoles 14 de octubre en el Teatro Gran Rex.

La preventa de entradas estará disponible a partir del 30 de julio a las 12 horas únicamente con tarjeta BBVA Visa. En tanto, la venta general es el viernes 31 de julio a las 12 horas (seis cuotas sin interés con tarjeta BBVA Visa), en ambos casos, a través de tuentrada.com.

La llegada al Gran Rex representa uno de los momentos más esperados de la gira y es el lugar donde todo comenzó. Allí presentaron La historia más linda en el Teatro en 2007, realizando 34 funciones con más de 100 mil espectadores.

A casi dos décadas de ese hito, regresan al mítico teatro para presentar Amigas del Corazón. Será la oportunidad para que el público argentino viva una experiencia irrepetible, revivir el vínculo que construyeron con esa historia y que marcó su infancia y adolescencia.

Amigas del Corazón World Tour comenzó en junio con una convocatoria extraordinaria: más de 40 mil entradas vendidas en sus primeras presentaciones por Atenas, Madrid, Marbella, Roma, Nápoli y Milán, donde miles de seguidores asistieron a los conciertos para cantar el repertorio musical de una de las producciones argentinas juveniles más exitosas de habla hispana.

Ahora, ese fenómeno llega a Buenos Aires con un espectáculo especialmente diseñado para celebrar el legado musical de Patito Feo. Sobre el escenario, Laura Esquivel y Brenda Asnicar interpretan en vivo los temas que se convirtieron en himnos para millones de fans, en un recorrido cargado de nostalgia, emoción y energía.

Con una puesta en escena memorable y una producción de nivel internacional, el concepto central del show es revivir las historias que marcaron a toda una generación y resignificarlas.

“Las Divinas”, “Tango llorón”, “Un rincón del corazón”, “Amigos del corazón” y todas las canciones icónicas del pasado interpelando a la memoria emocional de los espectadores. El show está pensado para un público que creció mirando esta historia pero hoy es adulto, apela a la identificación con los procesos de cambio y la celebración por sobrevivir a esa etapa y llegar más fuertes.

Los rasgos característicos de los personajes de Laura (Patricia Díaz Rivarola Castro, “Patito”) y Brenda (Antonella Lamas Bernardi) se reformulan en esta nueva versión: se toman referencias del pasado para rendir homenaje al universo Patito Feo pero el énfasis de la historia está puesto en el presente.

La presencia cruda, despojada, actual y real de las protagonistas, la evolución natural de aquellas niñas que hoy son mujeres artistas. No desde un lugar nostálgico sino de celebración consciente, con un mensaje claro: “todo tiempo pasado nos trajo hasta acá”.

El espectáculo celebra el reencuentro de las figuras más emblemáticas de aquella historia, Laura y Brenda - Patito y Antonella - que conquistaron Latinoamérica, Europa e Israel, trascendiendo generaciones y fronteras.

Tras su paso por Europa, Amigas del Corazon World Tour pasará también por Guayaquil (31/7), Ciudad de México (2/8), Bogotá (23/9) y Lima (25/9).

La gira

17 de junio – Atenas (Grecia) – Lycabettus Theatre

19 de junio – Madrid (España) – Movistar Arena

20 de junio – Marbella (España) – Starlite

27 de junio – Roma (Italia) – Cavea Auditorium PDM

28 de junio – Nápoli/Nápoles (Italia) – Palapartenope

1 de julio – Milán (Italia) – Unipol Forum

31 de julio – Guayaquil (Ecuador) – Coliseo Voltaire

2 de agosto – Ciudad de México (México) – Auditorio Nacional

23 de septiembre – Bogotá (Colombia) – Movistar Arena

25 de septiembre – Lima (Perú) – Costa 21

14 de octubre - Buenos Aires (Argentina) - Teatro Gran Rex

La telenovela que fue éxito mundial

Patito Feo es una telenovela musical argentina destinada al público infanto-juvenil protagonizada por Laura Esquivel y Brenda Asnicar. Desde su debut en abril de 2007 se emitió en más de 50 países de Latinoamérica, Europa y Asia donde se consagró como un éxito mundial siendo la serie más vista de Disney Channel y rompiendo todos los récords de audiencia.

La historia transcurre en el Pretty Land School of Arts donde ambas protagonistas se encuentran y compiten en el concurso intercolegial de comedia musical. En medio de una trama que pone en evidencia la vida de cada una, a pesar de las diferencias comparten el deseo de triunfar en la música.

Su universo influyó en la cultura popular, convirtiendo a sus protagonistas en las ídolas del momento, con cuatro giras alrededor del mundo que reunieron a más de 2 millones de espectadores, incluyendo varias funciones en el Teatro Gran Rex y presentaciones en lugares emblemáticos como el Auditorio Nacional de México, Palau Sant Jordi de Barcelona (España), el Arena de Verona (Italia), y el Complejo Olímpico Deportivo de Farilo de Atenas (Grecia), entre otros.

Su discografía se posicionó #1 en las listas de ventas internacionales desde sus primeros discos Patito Feo: La historia más linda y Patito Feo en el Teatro (2007) y llegaron a ser las bandas sonoras más vendidas en países como España, Italia, Grecia, Portugal, Argentina, México y Colombia entre otros.

Entre sus certificaciones está la nominación a los Premios Emmy como Mejor Programa Infantil y Juvenil (2008), sus 11 discos de platino por ventas del mismo álbum en Grecia, y diversas categorías de los Premios Gardel como Mejor Álbum Infantil, Álbum Más Vendido del Año, DVD Más Vendido del Año, Ringtone Más Vendido del Año, además de Mejor Ficción Infantil en los Premios Martín Fierro, entre otros galardones.

A partir de noviembre de 2025 y por demanda del público está disponible por primera vez su discografía en plataformas digitales.

Ahora, a 19 años de su debut televisivo, Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven a los escenarios del mundo con Amigas del Corazón World Tour 2026, causando el delirio de los fans.