Un violento asalto ocurrió en la noche de este domingo, alrededor de las 19.30 horas, en un comercio ubicado en inmediaciones de 20 de Septiembre y 3 de Febrero de Mar del Plata, cuando un delincuente cargó el arma frente al comerciante, le exigió dinero y, segundos después, volvió a amenazarlo porque consideró que la plata entregada no era suficiente.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.30, cuando el asaltante irrumpió en el comercio del rubro almacén-kiosco y exhibió una pistola para intimidar al trabajador.

Según se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad, el delincuente manipuló y cargó el arma frente a la víctima, dejando en claro que estaba dispuesto a utilizarla si no cumplía con sus exigencias.

En medio de la tensión, el ladrón le habría dicho al comerciante: “Dame la plata porque te re vuelo la cabeza”, mientras le exigía que entregara el dinero que tenía disponible.

#Policiales 🚨🔫 “Dame la plata porque te vuelo la cabeza”: otro brutal robo en Mar del Plata



La inseguridad volvió a golpear en Mar del Plata. Un comerciante fue víctima de un violento asalto cuando un delincuente armado ingresó a su negocio, lo amenazó de muerte y le exigió el… pic.twitter.com/A8Kpkdv6Kd — ANDigital (@ANDigitalOK) July 27, 2026

La víctima, visiblemente atemorizada, habría entregado parte de la recaudación que se encontraba en la caja registradora. Sin embargo, cuando parecía que el asalto había terminado, el delincuente volvió a dirigirse hacia el comerciante.

En un primer momento, le habría indicado que se quedara tranquilo. Pero inmediatamente después volvió a exigirle dinero y, molesto por la cantidad recibida, le gritó: “¿Vos me estás tomando el pelo?”.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento y podría resultar clave para identificar al autor del robo, quien finalmente escapó del lugar con el dinero sustraído.

El episodio generó preocupación entre comerciantes de la zona, debido al nivel de violencia y a la utilización de un arma de fuego durante el asalto, además de la recurrencia de estos hechos.

La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales y policiales correspondientes, que analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar establecer la identidad y el paradero del delincuente.

