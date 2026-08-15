Dolor, ansiedad e insomnio: las principales razones de consulta por cannabis medicinal

A medida que el cannabis medicinal gana espacio dentro de las alternativas terapéuticas disponibles en la Argentina, también empieza a definirse con mayor claridad el perfil de quienes recurren a estos tratamientos. Un relevamiento realizado por Clinicann sobre casi 3500 historias clínicas muestra que el 75,6 % de las consultas está relacionado con dolor crónico, que uno de cada cinco pacientes busca tratamiento por problemas de salud mental y sueño y que el 85 % de quienes consultan tiene entre 18 y 44 años.

Los datos también reflejan que el uso ya no se concentra en los grandes centros urbanos: la base incluye pacientes de todas las provincias del país. El informe, elaborado a partir de historias clínicas anonimizadas de pacientes atendidos mediante telemedicina, permite trazar un mapa del uso del cannabis medicinal a nivel nacional.

Uno de los datos más contundentes es que el dolor crónico domina ampliamente las consultas. Lumbalgia, cervicalgia, fibromialgia, hernias de disco y migrañas concentran el 75,6 % de los diagnósticos registrados.

El dato marca una diferencia con la percepción más extendida sobre el cannabis medicinal, históricamente asociado a enfermedades oncológicas o de alta complejidad, y muestra que hoy su uso está fuertemente vinculado al tratamiento de dolencias frecuentes que afectan la calidad de vida.

En segundo lugar aparecen los problemas de salud mental y del sueño. Ansiedad, insomnio, bruxismo y estrés representan el 20,3 % de las consultas relevadas, una proporción que ubica a este grupo de diagnósticos como el segundo gran motivo de búsqueda de atención médica vinculada al cannabis medicinal. El dato refleja un uso que trasciende el tratamiento del dolor y amplía el abanico de situaciones clínicas presentes en la práctica cotidiana.

En cambio, los cuadros neurológicos específicos y los diagnósticos oncológicos ocupan un lugar mucho más reducido dentro de la muestra. Las consultas relacionadas con patologías como epilepsia, esclerosis múltiple o Parkinson representan el 1,6% del total, mientras que los casos oncológicos alcanzan apenas el 0,3%. Si bien siguen presentes, aparecen como situaciones de mayor complejidad clínica y con un peso mucho menor respecto de los motivos más frecuentes.

Quiénes buscan al cannabis medicinal hoy

El estudio también permite delinear con claridad quiénes son los pacientes que hoy consultan por cannabis medicinal. Más de la mitad de la muestra, el 55,5 %, corresponde a personas de entre 30 y 44 años. A ese grupo se suma otro 29,6 % de pacientes de entre 18 y 29 años. En conjunto, ambas franjas concentran el 85 % de los casos analizados y configuran un perfil dominado por adultos jóvenes y personas en plena edad laboral.

Los adultos mayores presentan un comportamiento diferente. Entre los pacientes de 60 a 74 años aumenta de manera significativa la proporción de consultas vinculadas con patologías neurológicas y oncológicas, que alcanzan el 7 % y el 5 %, respectivamente. En las franjas etarias más jóvenes esos porcentajes se mantienen cerca del 1 % y prácticamente en cero, lo que evidencia patrones de uso distintos según la edad.

“No estamos atendiendo exclusivamente a la tercera edad; estamos atendiendo a la población económicamente activa de Argentina. Es gente joven, sobrepasada por el ritmo actual, que se cansó de tomar analgésicos, AINEs, opioides que le generan mucho malestar estomacal o de vivir con el cuerpo bloqueado. Vienen a buscar una alternativa médica que les quite el dolor porque la medicina convencional los viene teniendo de turno en turno sin soluciones definitivas”, explica el doctor Ezequiel Kalb, director médico de Clinicann.

Desde el punto de vista geográfico, el Área Metropolitana de Buenos Aires concentra el 61,6 % de los pacientes cuya provincia pudo identificarse. Sin embargo, el fenómeno tiene alcance nacional. El 38,4 % restante se distribuye entre otras 22 provincias, con una presencia relevante en la Patagonia y en el eje Centro-Cuyo. Según el relevamiento, las cinco provincias patagónicas reúnen cerca del 12% de la muestra, mientras que Córdoba y Mendoza representan otro 10,5 por ciento.

“Lo que más nos impactó fue confirmar una hipótesis que dio origen a Clinicann: la necesidad de acceso a profesionales capacitados en cannabis medicinal existe en todo el país. Encontrar pacientes en las 24 provincias argentinas demuestra que la demanda no era un fenómeno concentrado en las grandes ciudades. La telemedicina permitió acercar atención médica a personas que, hasta hace pocos años, tenían enormes dificultades para acceder a un especialista y comenzar un tratamiento dentro del marco legal”, expresó Emiliano Montamat, director de la clínica que ya atendió a más de 20 mil pacientes de todo el país.

La distribución territorial también permite observar algunas diferencias en los motivos de consulta. Aunque el dolor crónico continúa siendo la principal causa en todas las provincias analizadas, con participaciones que oscilan entre el 69 % y el 80 %, las consultas relacionadas con salud mental y sueño muestran una presencia algo mayor en la Patagonia. Allí alcanzan el 23,6% de los casos, frente al 20,1% registrado en el resto del país, una diferencia que el informe considera consistente y que abre nuevas líneas de análisis.

“El aislamiento, los factores climáticos y la falta de especialistas presenciales en el interior crea mucha demanda. Ahí es donde la telemedicina deja de ser una comodidad tecnológica y pasa a ser una herramienta de equidad federal indispensable”, agregó Kalb, para luego dar cuenta que esta modalidd “permite que casi un 40 % de los pacientes que están fuera del AMBA tenga acceso a un médico especialista y a un tratamiento controlado, alejándose del peligro de comprar cualquier aceite adulterado o sin trazabilidad en el mercado ilegal”.

En conjunto, los resultados muestran una fotografía distinta de la que suele asociarse al cannabis medicinal. Lejos de concentrarse exclusivamente en enfermedades terminales o en pacientes de edad avanzada, el relevamiento describe un universo compuesto mayoritariamente por adultos jóvenes que consultan por dolor crónico, trastornos del sueño o problemas de salud mental. También refleja una expansión territorial impulsada por la telemedicina, con pacientes distribuidos en las 24 provincias argentinas y acceso a tratamientos más allá de los grandes centros urbanos.