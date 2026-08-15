La Plata recibe a Las Leonas en la previa de la Copa Mundial de Hockey

Con el apoyo de la Municipalidad de La Plata, Las Leonas llevarán adelante una serie de entrenamientos y partidos amistosos en el Club Universitario, los días miércoles 29 y jueves 30 de julio.

La actividad de la selección argentina femenina de hockey forma parte de una serie de eventos que viene promoviendo la gestión del intendente Julio Alak y que posicionan a la ciudad como capital del deporte, entre ellos las finales de URBA, la Copa de Tenis Ciudad de La Plata y la pretemporada de Los Leones, entre otros.

“La llegada de Las Leonas representa un acontecimiento de gran relevancia para La Plata, una ciudad con una profunda tradición deportiva y reconocida por la calidad de sus instituciones, la formación de atletas y su permanente compromiso con el desarrollo del deporte”, sostuvo Alak.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland, expresó que “la presencia del seleccionado nacional no solo fortalece el perfil deportivo de la ciudad, sino que es una oportunidad única para que la comunidad, especialmente las y los jóvenes deportistas, puedan compartir de cerca la preparación de uno de los equipos más importantes del deporte argentino”.

Durante su estadía en la ciudad, el equipo dirigido por Fernando Ferrara desarrollará entrenamientos y enfrentará distintos compromisos amistosos. La iniciativa forma parte de la preparación para la Copa Mundial de Hockey 2026 que se disputará entre el 15 y el 30 de agosto con sedes compartidas en Países Bajos y Bélgica.

El cronograma previsto incluye un partido frente a la Primera División de Hockey Masculino del Club Universitario el miércoles 29 a las 19 y otro frente a la Selección Platense Masculina el jueves 30 a la misma hora.