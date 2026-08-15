Hallaron en Magadalena el cuerpo del último de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

La Municipalidad de Berisso informó que concluyó el operativo de búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en aguas del Río de la Plata, tras 43 días de trabajo ininterrumpido y un amplio despliegue coordinado entre distintas instituciones.

El pasado sábado por la tarde, se recibió un llamado que alertaba sobre un posible avistamiento entre Playa La Balandra y el paraje La Vasquita.

De manera inmediata, se desplegaron equipos integrados por personal de Bomberos Voluntarios de Berisso y Defensa Civil Berisso, quienes realizaron tareas de búsqueda tanto por la costa como mediante navegación en el sector señalado. Debido a la falta de luz natural, el operativo fue suspendido al anochecer.

En la mañana del domingo, las tareas se reanudaron en el mismo lugar con la participación de Bomberos Voluntarios de Berisso, Magdalena, Bartolomé Bavio y Verónica, junto a Defensa Civil Berisso. El procedimiento arrojó un resultado positivo, permitiendo dar por finalizado el operativo, con el hallazgo del quinto pescador.

Desde la Municipalidad de Berisso se reconoció y agradeció “el compromiso, el profesionalismo y el esfuerzo de todos los equipos que participaron durante estas semanas en las tareas de búsqueda, acompañando además a las familias en un momento de profundo dolor”.

La jornada fatídica

Todo omenzó la mañana del pasado domingo 14 de junio, cuando el grupo de pescadores zarpó desde el Camping Hudson, en el partido de Berazategui, con el objetivo de disfrutar de una jornada de pesca deportiva de pejerrey.

Al perderse por completo el rastro físico, telefónico y de radio de la embarcación, se activó un despliegue masivo por agua, tierra y aire, coordinado por la Prefectura Naval Argentina en colaboración con la Armada uruguaya.

Con el correr de las semanas, los fuertes vientos y las intensas corrientes del Río de la Plata arrastraron los restos de las víctimas a decenas de kilómetros del punto cero de la desaparición.

Así se fueron identificando los restos de Sebastián Romegialli, localizado a unos 60 kilómetros de la costa de Atalaya; Carlos Kovach, en aguas de la zona de Punta Indio y Alejandro Boscardin, en la costa de Atlántida (Canelones, Uruguay).

Finalmente días después se dio con Claudio Kovach y ahora con Damián Giubu, en Magdalena.

