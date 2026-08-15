Match & Drink en Chacarita: Tinder presencial para conocer personas de carne y hueso

Punto Mona vuelve a abrir sus puertas para una nueva edición de Match & Drink, una propuesta que invita a dejar de lado las aplicaciones y generar encuentros cara a cara a través de juegos, conversaciones y coctelería.

La cita será el sábado 8 de agosto desde las 20 horas, en el espacio de Mona Gallosi en Chacarita, con una dinámica que busca facilitar el intercambio entre quienes asistan y convertir la barra y las mesas en puntos de encuentro.

La noche propone distintas instancias para interactuar y conocerse en un contexto distendido, con juegos y consignas que funcionan como disparadores para iniciar conversaciones. La idea es que el encuentro se construya de manera presencial, entre copas, platos y actividades compartidas.

“Lo que pasa en Punto Mona queda en Punto Mona”, resume Mona Gallosi sobre el espíritu de una convocatoria que vuelve a reunir a personas interesadas en conocer gente y participar de una salida diferente.

Durante la jornada se podrá acceder a la carta de Punto Mona que reúne platitos para compartir, opciones calientes, entre panes y alternativas dulces.

Entre las entradas aparecen el paté de hongos con shiitake, hongos de pino, uvas, vinagre y flor de sauco; la burrata con salsa romesco, frutas asadas y pan de masa madre; la berenjena con crema de mascarpone, mermelada de tomate y hierbas; y el tiradito de trucha patagónica con leche de tigre, leche de coco, palta, maíz cancha y cebolla encurtida. También se pueden pedir las empanadas de langostinos con leche de coco, jengibre, jalapeño y salsa llajua, o el halloumi asado con ensalada de hinojo, zucchini y naranja quemada.

La coctelería de autor puede acompañar con opciones como Gaucho, elaborado con Johnnie Walker Black, cedrón y Martini Rosso fortificado; Carozo sin temporada, que combina vodka, triple sec y frambuesa; y Agua de vida, preparado con vodka, pera y Grand Marnier. La carta también incluye clásicos como Moscow Mule y Smoke Manhattan, además de alternativas sin alcohol como Piñada.

Punto Mona funciona en una exfábrica de envasados reciclada y remodelada en Chacarita, con un proyecto que combina gastronomía, coctelería, música y diseño. El espacio cuenta con un deck exterior, salón, livings, mesas altas y una barra central, además de una programación que incluye DJs y música en vinilos. Para esta nueva edición de Match & Drink, la nueva edición que vuelve a poner el foco en los encuentros presenciales y en la posibilidad de compartir una noche diferente en torno a la barra.