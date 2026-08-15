El Mundial de las apuestas online

Por Walter Martello (*)



Se registró un incremento del 6.200 % en las búsquedas digitales de plataformas de apuestas durante la final entre Argentina y España, y hubo un aumento del 350 % en el interés por los juegos en línea. Las pausas de hidratación sirvieron, además, para que las marcas inyectaran publicidad, multiplicando así las “apuestas en vivo”.

A su vez, durante los distintos partidos de nuestra selección en la competencia mundialista, el denominado índice de error tuvo un fuerte impacto en la generación de nuevos apostadores: se detectó un volumen masivo de tráfico de usuarios inexpertos que reaccionaron por impulso, lo cual se reflejó en errores al escribir los nombres de las plataformas (“betplay”: +4.000 %; “betno”: +2.800 %; “betqno”: +110 %).

Estos resultados se desprenden de una investigación que realizamos desde el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense. El estudio aplicó una metodología basada en Google Trends —utilizando una escala de 0 a 100, donde 100 representa el pico máximo de interés— y los hallazgos numéricos exponen una “economía de la desposesión” que opera en tiempo real.

El Mundial de 2026 no fue solo un magnífico evento deportivo; también constituyó un experimento masivo de ingeniería de comportamiento impulsado por la expansión sin freno de las plataformas de apuestas en línea y su publicidad.

Lo que para el hincha fue un evento deportivo, para la industria de las apuestas online fue un proceso sistémico diseñado para capturar la atención y el patrimonio de los ciudadanos más vulnerables.

Esta investigación revela algunos de los mecanismos ocultos de una arquitectura del riesgo que ha convertido el celular de cada argentino en una terminal de apuestas abierta las 24 horas.

1. La economía de la atención: tu tiempo es su botín

Hoy vivimos en lo que los expertos denominan la economía de la atención, un mercado donde el activo más valioso no es el dinero, sino el tiempo y el enfoque del usuario. Durante el Mundial, esta economía operó bajo tres pilares:

Convergencia: el torneo logró que millones de miradas se concentraran simultáneamente en una sola pantalla.

Sofisticación algorítmica: las plataformas no solo se anuncian; usan software avanzado para detectar el momento exacto de mayor tensión y lanzar publicidad personalizada.

Penetración transversal: esta trampa no distingue clases sociales ni edades. El celular en la mano de un adolescente, un trabajador o un jubilado funciona de igual manera como una puerta de entrada al riesgo.

2. El “embudo de conversión”: la trampa de las pausas de hidratación

Originalmente concebidas por razones de salud física de los atletas, las pausas de hidratación durante el Mundial 2026 fueron cooptadas por los departamentos de marketing como una de las herramientas de conversión más eficaces de la última década. A medida que el juego se detiene, el espectador desvía su mirada al celular por aburrimiento o ansiedad; en ese bache, las marcas inyectan publicidad para disparar términos como “apuestas en vivo”.

2.1. El impacto en el partido frente a Inglaterra

Pico de conversión: las búsquedas relacionadas con apuestas crecieron un 4.850 %.

Comportamiento: se detectó que, en los minutos de descanso, el espectador recurrió de forma instantánea al celular.

Permanencia: el tiempo de permanencia en las aplicaciones fue calificado como alto, de manera específica durante la pausa.

2.2. El impacto en el partido frente a España

Aumento por tensión: el pico de búsquedas alcanzó un estimado del 6.200 %, superando el registro del partido contra Inglaterra debido al nivel de estrés emocional de la final.

Consolidación: el término específico “apuestas argentina españa” registró un aumento del 700 %, tocando los 100 puntos de interés en la previa y el inicio del juego.

Efecto Recuperación: a diferencia del encuentro contra Inglaterra, en este partido la permanencia en las aplicaciones fue “Muy Alta” en el período pospartido, lo que refleja una migración directa hacia el consumo de casino tras la derrota.

2.3. Búsqueda de ventajas bajo presión

Paralelamente a las pausas y la tensión de los encuentros clave, las consultas sobre estadísticas comparativas (por ejemplo, rendimientos previos de las selecciones para fundamentar jugadas en vivo) experimentaron un salto del 2.100 %, lo que evidencia que el usuario busca datos técnicos de forma acelerada para justificar el riesgo.

2.4. Comparativa con otros partidos del torneo

El efecto de la pausa y la captación varió según la jerarquía del rival:

Egipto: incremento del 3.600%.

Cabo Verde: aumento del 2.250%.

Argelia: impacto menor, con un 600%

3. El índice de error: cazando a los inexpertos

¿Cómo detectamos que se está captando a personas que nunca antes habían apostado? La respuesta radica en el “Índice de Error” (Typos). Movidos por la urgencia de la adrenalina, miles de usuarios intentaron acceder a las plataformas escribiendo mal sus nombres:

-“betplay” subió un 4.000 %.

-“betno” creció un 2.800 %.

-“betqno” aumentó un 110 %.

Este fenómeno expone dos realidades críticas:

Desconocimiento del ecosistema: son usuarios inexpertos en el mercado del azar digital que reaccionan por impulso ante estímulos visuales o auditivos de la televisión.

La victoria de la marca sobre la URL: la publicidad televisiva posicionó el nombre en la mente del usuario, pero no su identidad digital correcta.

Esto genera una oportunidad perversa para el mercado ilegal y los dominios “clones” (como betpaly.com o betno.ar), donde el usuario inexperto hace clic en el primer enlace que aparece, exponiéndose a plataformas fraudulentas y no reguladas. La industria dejó de lado la experiencia del usuario para fabricar un consumidor de urgencia.

4. El refugio pospartido: el salto al casino en línea

La investigación detectó un comportamiento inquietante tras los partidos, consolidando un “Efecto de Desplazamiento”. El 19 de julio de 2026, mientras las búsquedas de “apuestas deportivas” caían a 0 puntos al terminar la final, el interés por los casinos en líneasaltó de 14 a 52 puntos en pocas horas, y llegó a un pico de 76 puntos en la madrugada. Cuando el fútbol termina, la plataforma retiene al usuario con la ruleta virtual, un dispositivo de retención que mantiene un interés estable (60-80 puntos) ajeno al calendario deportivo.

5. Conclusiones: de la pasión a la desesperación económica

El aumento del 350 % en las búsquedas de “juegos que más pagan” confirma un cambio de paradigma: la apuesta ya no se percibe como entretenimiento, sino como una salida económica desesperada ante la crisis. La final Argentina-España no fue el cierre de una fiesta, sino el posible inicio de una crisis de ludopatía inducida por el marketing agresivo.

No estamos ante un fenómeno pasajero, sino frente a una transformación estructural. La proyección de alcanzar un mercado local de 790,7 millones de dólares para 2034, partiendo de 14,6 millones de usuarios actuales, representa una señal de alarma crítica para la salud pública.

La convergencia de una alta penetración de dispositivos inteligentes, la inacción del marco regulatorio nacional y la sofisticación algorítmica ha creado un escenario de transferencia de capitales. Mientras el mercado global de apuestas crece a una tasa anual (CAGR) del 10,5 %, Argentina corre el riesgo de consolidarse como un nodo desregulado.

La inacción del Senado frente al proyecto de ley de prevención de la ludopatía —que tenía media sanción de Diputados— dejó desprotegida a la población. De haberse aprobado, habría permitido:

Desmantelar el embudo publicitario: prohibiendo la publicidad masiva en el horario de máxima audiencia (prime time).

Bloquear el ingreso de niñas, niños y adolescentes (NNyA): mediante controles biométricos estrictos.

Neutralizar el “señuelo”: prohibiendo bonos de bienvenida y premios promocionales que actúan como motores de la ludopatía.



Argentina ratificó en 2006 la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), un instrumento con jerarquía superior a las leyes que obliga al Estado a implementar medidas preventivas. Sin embargo, en el ámbito deportivo, la brecha entre la norma y la realidad es abismal.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) fue tajante antes del mundial: competencias de este estilo son escenarios de alto riesgo para la infiltración de grupos delictivos y el lavado de dinero.

Mientras los organismos internacionales recomiendan actualizar reglamentos, en Argentina persiste una contradicción: una parte del arco legislativo busca proteger a las y los NNyA pero el Poder Ejecutivo promueve proyectos que apuntan a la liberalización de la publicidad de las apuestas.

La responsabilidad final recae en el Estado, pero sin una participación activa del sector privado en la prevención, la integridad del deporte continuará siendo un activo vulnerable a las redes criminales.

La inacción legislativa frente a la prevención de la ludopatía y el desconocimiento de las advertencias de la UNODC sobre la infiltración del crimen organizado constituyen una grave fractura institucional. Si el país no logra transitar de este “oeste digital” hacia una regulación eficiente, la economía de la atención se habrá transformado definitivamente en una economía de la desposesión, pagando el costo de este experimento social con la salud mental de la población y la integridad del tejido social.

Tus derechos no pueden esperar. El Mundial nos dejó claro que no estamos ante un fenómeno pasajero, sino frente a una transformación estructural donde el celular de cada argentino se ha convertido en una terminal de apuestas abierta las 24 horas.

Mientras el Senado inmoviliza leyes preventivas esenciales y el Ejecutivo promueve desregular aún más la publicidad, nuestras juventudes y las familias más castigadas por la crisis terminan pagando el costo de este experimento social con su salud mental y su patrimonio. No podemos permitir que la inacción institucional y el desconocimiento de las advertencias internacionales consoliden esta “economía de la desposesión”.

Nuestra respuesta será siempre la cercanía, aportando datos concretos para visibilizar la trampa y exigiendo protección real. Estamos para escucharte, asesorarte y defenderte. Porque donde hay una necesidad, hay un derecho que el Estado debe garantizar sin excusas.



(*) Titular del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense