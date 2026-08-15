Espeluznante accidente en Berazategui: Un auto se despistó, chocó un árbol y se incendió

Dos jóvenes de 18 años sufrieron un gravísimo accidente vial en Berazategui cuando perdieron el control del Peugeot 206 en el que circulaban, protagonizaron un violentísimo incidente de tránsito, el auto acabó envuelto en llamas y ambos permanecen internados con pronóstico reservado.

Todo sucedió en la madrugada del domingo 19 de julio pasado, aunque las imágenes trascendieron en las últimas horas, mientras circulaban por la Avenida Presidente Néstor Kirchner y, en el cruce con la calle 17, el rodado perdió el control luego de pasar sobre una boca de tormenta que estaba sin su tapa,.

Fue en ese momento en el que el auto se ladeó, dio varios tumbos, chocó lateralmente contra un árbol, se cruzó al centro de la traza y, al llegar al boulevard, impactó con una columna e inmediatamente explotó y se incendió, antes de colisionar contra otro que avanzaba en el mismo sentido.

#Policiales 🚗🔥 Espeluznante despiste en Berazategui: un auto dio varios tumbos, chocó contra un árbol y se incendió



Un impactante siniestro vial ocurrió en Berazategui, donde un automóvil perdió el control, dio varios tumbos, terminó incrustado contra un árbol y se incendió… pic.twitter.com/PhlEnNhNsS — ANDigital (@ANDigitalOK) July 27, 2026

Los vecinos de la zona consignaron que desde hace tiempo vienen realizando reclamos para que arreglen la tapa de alcantarilla, pero la Municipalidad local parece hacer oídos sordos al pedido, desidia que ahora se cobra un brutal incidente de tránsito con eventuales pérdidas humanas.

Esto es porque si bien los dos ocupantes del Peugeot fueron rescatados, y trasladados de urgencia a un centro de salud cercano, allí los atendieron y pasaron a terapia intensiva, donde permanecen bajo cuidados médicos en un marco de salud de extrema gravedad.