Georgieva celebró el ajuste de Argentina: “La transformación siempre es difícil”

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, recibió oficialmente a la directora jefa del Fondo Monetario Argentina, Kristalina Georgieva y destacó que “es un privilegio y un honor contar” con su presencia en el país.

“La relación con el Fondo Monetario es excelente, a todo nivel. Hemos tenido siempre una relación de respeto profesional y personal, de confianza, y de diálogo continuo con el Fondo”, acotó el funcionario.

A título personal, el titular del Palacio de Hacienda explicó que ha sentido esa confianza de Kristalina “desde el día uno, cuando no era tan sencillo confiar en Argentina, confiar en nuestro programa económico”.

“Esa confianza y apoyo se fue solidificando con el correr de los meses. Incluso, afianzándose en los momentos más difíciles. Por todo esto, Kristalina, en nombre del equipo económico, de todos los argentinos, muchas gracias y bienvenida a Argentina”, completó Caputo.

Previamente, el presidente Javier Milei, junto al propio Caputo, recibió en Casa Rosada a Kristalina Georgieva, y al director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk.

A su turno, la economista búlgara recordó: “Cuando me convertí en Directora Gerente, en mi primera semana en el puesto, la primera reunión que tuve fue sobre Argentina, el 29 de octubre de 2019. En ese momento la pregunta que nos hacíamos era si Argentina podía mantenerse a la altura de poder sostener el servicio de su deuda. Y esta no es la pregunta que tenemos que hacernos hoy”

“Argentina está en una posición mucho más sólida, y este es el resultado de un trabajo mucho más arduo del gobierno. También el resultado de la perseverancia, del sacrificio del pueblo argentino”, enfatizó.

Luego hizo foco en tres ejes, “primero, lo importante del progreso macroeconómico, de estabilidad financiera desde el 2023. Lo que nos muestran todos los indicadores es una escena más saludable, desde la posición fiscal del país que es fuerte, el déficit primario que cambió a superávit primario, la inflación ha disminuido del 210 % a un aproximado del 30% hoy en día, la acumulación de reservas”.

Conferencia de prensa del Ministro de Economía, @LuisCaputoAR y la Directora Gerente del FMI, @KGeorgieva, en el marco de su visita oficial al país. pic.twitter.com/GzyU4JN9SI — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) July 27, 2026

“Y la razón por la que no estoy preocupada por la posición externa ha sido consistentemente el Banco Central, desde el comienzo hasta el día de hoy. Esto ha superado la meta del programa y anticipamos que va a fortalecer las reservas de acá en adelante. La confianza del mercado ha regresado”, ponderó Georgieva.

En igual tesitura, manifestó que “cuando las agencias de calificación califican al país es muy importante en cuanto a las capacidades de las provincias, empresas privadas, para acceder al mercado y poder contar con buenos precios. Eso se traduce en oportunidades de crecimiento para Argentina. De hecho, hoy el Tesoro puede emitir bonos extranjeros U$S 5.000 millones y U$S 4.000 en progreso”.

“Cuando tenemos estabilidad económica y financiera, el desempeño de la economía mejora. Lo que vemos hoy es un crecimiento en terreno positivo. Tuvimos dos años de crecimiento negativo que lo podemos dejar en el pasado”, caracterizó.

Asimismo, postuló que “cuando la inflación baja, lleva a tasas de pobreza más bajas. Lo vemos en el nivel de pobreza de 50 % reducido al 20 % hoy. Vemos buena proyección de inyección de inversión. Vemos el marco RIGI que nos ha llevado a U$S 45.000 millones de inversión de aquí al futuro. Y esto se traduce a un dinamismo de la economía argentina, que en este momento se concentra en el petróleo, gas, actividad minera y el campo”

“Eso me lleva al tercer punto ¿Qué podemos hacer por Argentina para poder continuar con esta mejora de las condiciones financieras? Sabemos que debemos crear puestos de trabajo y así elevar el consumo para que mayor cantidad de pequeñas empresas puedan ser prósperas”, exhortó.

Great to hear from Minister @LuisCaputoAR and @BancoCentral_AR President Bausili about Argentina’s economic progress and priorities ahead. We discussed sustaining stability, advancing reforms, and creating conditions for stronger growth, investment, and job creation. pic.twitter.com/FtWYU7QAlD — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 27, 2026

Hacia el final de su alocución, reconoció que “la transformación del tipo que Argentina está atravesando es difícil. Yo lideré tres de ellas. Mi propio país en los 90, Bulgaria, ha sufrido inflación. Atravesamos tiempos difíciles pero la perseverancia y contar con estabilidad macroeconómica y financiera, así como abrir la economía, darle lugar al crecimiento, trae sus beneficios. Mi país es hoy miembro de la Unión Europea, en enero se ha sumado al euro, y el ingreso per cápita ha aumentado ocho veces”.

“Debemos reconocer que la transformación es difícil, pero cuando es exitosa, nos llena de confianza. En mi país los jóvenes se iban, y hoy somos un país que atrae. Argentina, yo se que pueden hacer las cosas mucho mejor que eso todavía”, concluyó la referente del FMI.