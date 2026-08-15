En una rueda de prensa conjunta, los ministros del gabinete provincial de Axel Kicillof expresaron una dura condena hacia las políticas de ajuste implementadas por la administración del presidente Javier Milei. El Ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, expusieron datos alarmantes sobre el retroceso en la actividad turística, el desabastecimiento de insumos sanitarios y la amenaza sobre el patrimonio territorial argentino.

Impacto económico a la baja

#Economía 💉🎓 El Gobierno de Kicillof cruzó a Milei por la falta de vacunas y el arancelamiento de las universidades



El Gobierno bonaerense salió con fuerza al cruce de la administración de Javier Milei por la falta de vacunas incluidas en el Calendario Nacional y por la… pic.twitter.com/8p2iumSUfI — ANDigital (@ANDigitalOK) July 27, 2026

El ministro Carlos Bianco trazó un balance preocupante sobre la actividad comercial y turística durante las vacaciones de invierno. Según detalló, la ocupación hotelera en Mar del Plata alcanzó solo un 25% de ocupación durante el receso invernal, lo que generó un fuerte impacto negativo en la gastronomía y el comercio local. Para el funcionario, el turismo en la Provincia de Buenos Aires es una víctima directa del programa económico nacional.

En el plano internacional, Bianco cuestionó los resultados de la alineación geopolítica del Ejecutivo nacional: "A pesar de todas las concesiones y el alineamiento absoluto con el gobierno de Donald Trump, Argentina fue perjudicada con el 10% de los aranceles de importación a productos argentinos". El ministro enfatizó que "nuestro Presidente no es capaz de defender los intereses nacionales, pero sí de entregar los recursos naturales y nuestra soberanía nacional".

Respecto al proyecto legislativo de La Libertad Avanza para imponer un arancelamiento universitario para extranjeros no residentes, Bianco remarcó que se busca ocultar la intención de privatizar la educación bajo el pretexto de "cuidar los recursos bonaerenses". Al respecto, sostuvo: "Si el objetivo es cuidar nuestros recursos, sería mucho más eficaz que el Gobierno nacional devuelva los $26,7 billones que le quitó a los bonaerenses".

Alerta por la falta de vacunas

Por su parte, el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, afirmó que el Gobierno nacional utiliza a los ciudadanos extranjeros como un "chivo expiatorio" para ocultar las consecuencias del desfinanciamiento del sistema sanitario público.

Kreplak presentó estadísticas oficiales sobre el uso del sistema de salud público en la Provincia por parte de extranjeros no residentes:

Consultas ambulatorias: Representaron apenas el 0,16% en 2026.

Consultas en guardia: Alcanzaron solo el 0,18% en 2026.

Internaciones hospitalarias: Registraron el 0,54% entre los años 2024 y 2026.

Vacunación: Apenas el 0,10% de las personas inmunizadas en 2026 corresponden a extranjeros no residentes.

Asimismo, el titular de la cartera sanitaria denunció el grave incumplimiento del Ejecutivo nacional en la provisión del calendario nacional de vacunación. Reveló que en 2026 han faltado dosis clave de la vacuna séxtuple, triple viral, varicela, meningococo y polio, provocando un aumento en la circulación de enfermedades. A esto se suma que solo el 40% de los mayores de 65 años se vacunaron contra la gripe, calificando la campaña de inmunización de este invierno como un "rotundo fracaso por responsabilidad de Javier Milei".

Polémica por la propiedad privada

En el cierre del encuentro, el Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, cuestionó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por la Nación, advirtiendo que habilita la compra indiscriminada de suelo sin exigir inversión ni generar puestos de trabajo. "Lo que realmente está en juego es el control de nuestros recursos estratégicos. Frente a esta iniciativa que atenta contra los límites de extranjerización de la tierra, desde la provincia sostenemos que la soberanía no se negocia ni se entrega", ratificó.

Como contrapartida, Rodríguez presentó dos nuevas convocatorias de financiamiento para el desarrollo agrario: