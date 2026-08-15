Rebord Vuelve: “Es la etapa de mayor resistencia del movimiento hagovero”

El lunes 19 de octubre, Tomás Rebord regresa al Movistar Arena con “Rebord Vuelve”, una experiencia que promete condensar el universo que construyó durante los últimos años y que lo convirtió en una de las voces más singulares de la comunicación argentina.

Con un estilo que combina actualidad, política, cultura, filosofía, humor, personajes, ficción y una forma única de leer el presente, Rebord transformó su manera de comunicar en un lenguaje propio.

Un universo donde los editoriales pueden convertirse en edibordiales, el fútbol muta en futbord y la información y el entretenimiento se funden en eso que bautizó como infotainment.

En un momento que el propio Rebord define como la etapa de mayor resistencia del movimiento hagovero, “Rebord Vuelve” aparece como una convocatoria para reencontrarse con esa comunidad que lo acompaña desde hace años. Una celebración del encuentro, de las ideas y de una forma de contar la realidad que le escapa a cualquier etiqueta.

Como ya es costumbre, el misterio también forma parte de la propuesta. Se espera la participación de personajes emblemáticos de su universo, invitados y múltiples sorpresas en un espectáculo que, fiel a su estilo, volverá a romper con cualquier estructura convencional.

Más que un show, “Rebord Vuelve” será una declaración de principios: una noche para los hagoveros (rancios, reales, golondrinas y papaeldos esmircolapios), para quienes entienden que el humor también puede ser una forma de pensar, que la actualidad puede narrarse desde otro lugar y que el compromiso con la verdad admite tantos matices como recursos escénicos.

El llamado tiene fecha y lugar: será el lunes 19 de octubre en el Movistar Arena. Allí, Tomás Rebord volverá a jugar todas sus cartas. Qué va a pasar exactamente, todavía nadie lo sabe. Y, probablemente, esa sea la mejor razón para estar ahí.

Las entradas están a la venta a través de www.movistararena.com.ar en hasta seis cuotas sin interés con Galicia Mastercard.

