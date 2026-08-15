Investigan intoxicación masiva en Coronel Pringles: Sospechan de un brote de salmonella

Un evento solidario organizado por vecinos de Coronel Pringles para colaborar con el tratamiento médico de una niña estuvo a punto de terminar en una tragedia. Decenas de personas debieron ser asistidas tras sufrir una intoxicación alimentaria luego de consumir los productos vendidos durante la jornada, en un episodio que movilizó al sistema de salud local y dio inicio a una investigación epidemiológica para determinar qué ocurrió.

Aunque hasta el momento no hubo que lamentar víctimas fatales, el número de afectados continúa siendo materia de evaluación. El Hospital Municipal atendió entre 50 y 60 pacientes, pero las autoridades sanitarias estiman que la cifra podría ser superior, ya que muchas personas recurrieron a consultorios privados o directamente no realizaron consultas médicas. Tampoco se descarta que puedan aparecer nuevos casos durante las próximas horas.

La investigación sigue abierta

El secretario de Salud del municipio, Luis González Estevarena, explicó que todos los pacientes presentaban un cuadro similar, con vómitos, diarrea, dolores musculares y febrícula, y coincidían en haber consumido pollo, chorizo y ensalada comercializados en el evento benéfico. Solo un paciente pediátrico con una patología previa permanecía internado, mientras que el resto evolucionaba favorablemente con tratamiento ambulatorio.

El funcionario señaló que la principal hipótesis es una intoxicación alimentaria y que, por las características clínicas y la rapidez con la que aparecieron los síntomas, la sospecha apunta a un cuadro de salmonelosis, aunque aclaró que los resultados de laboratorio serán los que determinen con precisión cuál fue el agente responsable.

Buscan determinar dónde se produjo la contaminación

González Estevarena indicó que Bromatología secuestró los pollos que no llegaron a venderse, tomó muestras de los alimentos y realizó inspecciones para reconstruir toda la cadena de elaboración, desde la procedencia de la mercadería hasta la manipulación durante la preparación de la comida.

En ese sentido, explicó que una de las hipótesis más firmes es la existencia de una contaminación cruzada, aunque insistió en que todavía no puede afirmarse si el problema se originó en la materia prima o durante la manipulación de los alimentos una vez cocinados. Por ese motivo, se analizan los productos remanentes y también los cultivos realizados a los pacientes afectados.

El secretario de Salud pidió además actuar con prudencia y evitar responsabilizar anticipadamente a personas o comercios. "En una comunidad como la nuestra no podemos hacer una caza de brujas; primero debemos conocer con certeza cuál fue el origen de la contaminación", sostuvo, al confirmar que los resultados de los análisis podrían estar disponibles en las próximas horas.

Mientras tanto, el Municipio recomendó a quienes aún conservaran alimentos adquiridos durante el evento que no los consumieran y mantuvo activo el monitoreo epidemiológico para detectar nuevos pacientes, mientras continúa la investigación para establecer en qué etapa de la cadena alimentaria se produjo el contagio.