Villa Gesell: detienen a la mamá de la beba de 2 años que murió tras presunta broncoaspiración

Una mujer de 43 años fue detenida en Villa Gesell, acusada por la muerte de su hija de 2 años, quien ingresó sin vida al Hospital Municipal de Villa Gesell tras sufrir una presunta broncoaspiración. La medida fue dispuesta por la Justicia de Dolores tras el avance del proceso llevado a cabo por la UFID N° 6 de Villa Gesell, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón.

El hecho comenzó a investigarse el pasado 21 de julio, cuando la imputada, identificada como Lucía Sosa, trasladó a la pequeña Isabella Victoria Aguirre al centro de salud. En sus primeras declaraciones, la madre sostuvo que la menor sufrió una descompensación mientras tomaba la mamadera, lo que derivó en el cuadro ahogamiento. A pesar de que la médica de guardia confirmó el fallecimiento al momento del arribo y no detectó signos evidentes de violencia en el examen preliminar, la causa requirió medidas de prueba urgentes.

Allanamiento y pericias en la vivienda de la víctima

Por orden del Ministerio Público Fiscal, agentes de la Policía Científica llevaron a cabo distintas tareas periciales en el inmueble donde residían la mujer y la niña, ubicado en la intersección de Paseo 104 y Circunvalación.

#Policiales 🚔👶 Villa Gesell: detuvieron a la madre de la beba de dos años que murió tras una presunta broncoaspiración



La investigación por la muerte de una niña de 2 años en Villa Gesell dio un giro decisivo: la Justicia ordenó la detención de la madre, quien quedó imputada… pic.twitter.com/esEIN3zoyh — ANDigital (@ANDigitalOK) July 27, 2026

Los peritajes buscan recolectar evidencia clave para precisar la mecánica exacta del hecho y determinar si hubo responsabilidad u omisión por parte de la progenitora.

Antecedentes por la muerte de otros dos hijos menores

El curso del expediente dio un giro relevante cuando los investigadores detectaron que la imputada cuenta con antecedentes penales vinculados a una investigación judicial por la muerte de otros dos hijos menores acontecida en el año 2016. Por aquel caso anterior, la mujer estuvo privada de la libertad, aunque no contaba con una condena firme.

Con estos datos integrados al expediente, el Juzgado de Garantías N° 6, encabezado por el juez Leopoldo Mancinelli, convalidó el pedido del fiscal y ordenó la inmediata detención de la sospechosa. La imputación formal que enfrenta es por abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo, delito por el que permanecerá a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias probatorias.