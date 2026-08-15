Renovación integral de coches de la línea San Martín

En el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional, continúa el proceso de puesta en valor de los coches de la línea San Martín con el objetivo de incrementar los niveles de seguridad operacional de la línea y mejorar la calidad de la prestación.

En este sentido, se incorpora en la línea, para el servicio de pasajeros, una formación completamente renovada. Actualmente, los coches se encuentran en los talleres que la línea San Martín posee en Retiro donde se procede al acondicionamiento final. Las siete unidades comenzarán a prestar servicio en los próximos días.

La mejora de los trenes es parte del proceso de modernización de la línea San Martín y que incluye la adquisición de tres locomotoras cero kilómetro, la renovación de los tendidos de vía y la señalización.

Los trabajos que se ejecutaron sobre las unidades incluyeron: la colocación de motores diésel totalmente nuevos en ambas salas de máquinas, la readecuación del sistema de bogies en forma completa. Además, se realizó el mantenimiento del sistema de frenos y de los acoples automáticos y semi permanentes, de acuerdo a lo indicado por el fabricante, para fortalecer la seguridad operacional de la formación.

Adicionalmente, en cuanto al confort, se repararon las ventanas, el piso, se cambiaron los asientos, se modernizó el sistema de iluminación -pasando a tecnología LED- y se realizaron trabajos de pintura integral.

Actualmente, se continúan interviniendo dos formaciones más (14 coches) que serán puestas íntegramente en valor y reincorporadas al servicio en las próximas semanas.