Moody’s elevó la calificación crediticia de la Ciudad: quedó por encima de la Nación

La Agencia Moody’s elevó la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires por el orden en sus cuentas públicas, pasando de B2 a B1. Tras 14 años, el distrito porteño vuelve a obtener esta nota y queda como la jurisdicción con mejor calificación subsoberana, dos escalones por encima de la Nación.

El informe de Moody’s Ratings destaca que esta nueva mejora en la calificación de la Ciudad es producto del perfil crediticio más sólido en relación con sus pares regionales, medido por sus resultados operativos y financieros y su baja dependencia de las transferencias federales.

“Contundente. Después de 14 años recuperamos la calificación B1 de Moody’s y tenemos la máxima nota subsoberana de la Argentina. No hay fórmulas mágicas. Orden en las cuentas de la Ciudad y un país con una macroeconomía estable. Es por acá”, exclamó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Este nuevo informe se relaciona con el anuncio que hizo esta semana la misma calificadora acerca de la suba de la nota de la deuda soberana de Argentina, la cual pasó de Caa1 a B3 para los compromisos en moneda local y extranjera.

Con respecto a la suba de la nota porteña, el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, remarcó que “luego de 14 años, la Ciudad de Buenos Aires vuelve a obtener la calificación B1 con perspectiva estable por parte de Moody 's Ratings, posicionándose así como la jurisdicción con la mejor calificación subsoberana”.

“Esta nueva mejora crediticia es el resultado del orden de las cuentas y de la disciplina fiscal fijadas por la gestión de Jorge Macri. Y se enmarca, también, en el ordenamiento macroeconómico dispuesto por el Gobierno nacional, que desarrolló las condiciones necesarias para obtener financiamiento más accesible y así potenciar inversiones”, agregó el funcionario.

Contundente!!!



Después de 14 años recuperamos la calificación B1 de Moody’s y tenemos la máxima nota subsoberana de la Argentina.



No hay fórmulas mágicas. Orden en las cuentas de la Ciudad y un país con una macroeconomía estable. Es por acá. https://t.co/F7X98tSUKT — Jorge Macri (@jorgemacri) July 24, 2026

El informe de la agencia Moody 's Ratings destaca que esta nueva mejora en la calificación de la Ciudad es producto del perfil crediticio más sólido en relación con sus pares regionales, medido por sus resultados operativos y financieros y su baja dependencia de las transferencias federales.

En el documento publicado, la agencia calificadora de riesgo destaca que la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno local y regional argentino más resiliente debido a sus bajas necesidades de financiamiento y a su manejable exposición a la deuda en moneda extranjera. Y prevé que mantendrá métricas financieras coherentes con su perfil crediticio actual a mediano plazo, respaldada por una sólida posición de liquidez, un perfil de amortización cómodo y una gestión financiera prudentemente continuada.

En junio pasado, la agencia Moody’s local ya había elevado las calificaciones de emisor en moneda local y de emisor en moneda extranjera de CABA, pasando de AA+.ar a AAA.ar, colocando a la Ciudad en el escalón de calidad crediticia más fuerte en comparación con otros emisores locales.