Un joven de 35 años, identificado como Santiago Duca, murió tras sufrir un violento accidente mientras probaba un jeep en las playas de Necochea. El trágico episodio ocurrió en el atardecer de este sábado en una zona conocida como Paso del Arroyo, al sur de la ciudad balnearia, pasando Punta Negra.

Según trascendió, el hombre circulaba a alta velocidad en un jeep con motor Chevrolet que había armado para un cliente, cuando -por causas que son materia de investigación- tomó un sector con piedras y terminó volcando.

A más de 120 kilómetros por hora

También se supo que el vehículo circulaba a más de 120 kilómetros por hora al momento del accidente. Como consecuencia del impacto, el conductor salió despedido y sufrió múltiples traumatismos y fracturas, entre ellas una expuesta en una pierna y un severo golpe en el pecho.

Sus amigos, que lo acompañaban en otros tres vehículos preparados para transitar por la arena, dieron aviso de inmediato a los servicios de emergencia.

#Policiales 🚨💥 Tragedia en Necochea: joven mecánico murió tras volcar un Jeep que probaba en la playa



Una tragedia sacudió a Necochea. Un mecánico de 35 años perdió la vida luego de que el Jeep que estaba probando volcara en una zona de playa al sur de la ciudad. El hecho… pic.twitter.com/UYcygJFi2g — ANDigital (@ANDigitalOK) July 28, 2026

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales, personal de Defensa Civil y una ambulancia. Cuando encontraron al conductor estaba inconsciente, con una fractura en una de sus piernas y sangrado por la boca.

“Le hicimos maniobras de RCP junto con personal de Defensa Civil cuando llegamos al lugar. Luego fuimos abriendo camino a la ambulancia con policías y agentes de tránsito para trasladarlo al hospital, pero llegó sin vida”, detalló en declaraciones al diario Clarín el director de Defensa Civil de Necochea, Augusto Fulton.

Cabe consignar que la causa quedó en manos de la UFI N° 1 de Necochea, actualmente subrogada por la fiscal Verónica Posse, que busca establecer con precisión cómo ocurrió el fatal vuelco.

Mecánico especializado

Duca era un mecánico especializado en jeeps que trabajaba en el lubricentro de una estación de servicio de Necochea. Tenía dos hijas y era reconocido en la ciudad por su pasión por los vehículos todoterreno.

“Con profundo dolor despedimos a Duca. Su pasión por los jeeps lo acompañó siempre, dejando una huella imborrable. Acompañamos de todo corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento de inmenso dolor. Siempre estará presente en nuestros recuerdos”, expresó la Agrupación Necochense 4x4 a través de las redes sociales.