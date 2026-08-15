ANMAT autorizó la venta libre de diez grupos de medicamentos que requerían receta

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) estableció la condición de venta libre para diez grupos de medicamentos que hasta ahora solo podían adquirirse con receta médica.

La medida fue formalizada mediante la Disposición 4714/2026 y alcanza a todas las especialidades medicinales inscriptas en el registro del organismo que cumplan con las composiciones y presentaciones contempladas en la normativa.

Vale aclarar que con esta modificación, estos fármacos ya no tendrán descuentos con obras sociales o prepagas.

Cabe indicar que la ANMAT evaluó que las especialidades medicinales fueron comercializadas bajo receta en el país durante al menos los últimos cinco años sin presentar reportes de efectos adversos graves que alteraran el balance entre sus riesgos y beneficios.

El análisis incluyó la información disponible en el Sistema Nacional de Farmacovigilancia y en la base global de reacciones adversas de la Organización Mundial de la Salud.

Así las cosas, se concluyó que los productos poseen un “bajo riesgo” de provocar reacciones adversas graves relacionadas con la dosis y un “riesgo muy bajo” de generar episodios serios cuya magnitud no dependa de la cantidad administrada.

También consideró los antecedentes regulatorios de agencias sanitarias de Europa, España, Francia, Estados Unidos, Brasil y Colombia, donde se encuentran aprobados para su expendio sin prescripción médica.

En lo que hace a los laboratorios, podrán continuar comercializando sin modificaciones en los rótulos, envases y prospectos los lotes liberados antes de la entrada en vigencia de la norma. En cambio, los posteriores deberán adaptar sus presentaciones a la nueva condición de venta libre.

Los medicamentos en cuestión

Trimebutina maleato 100 mg: se utiliza para trastornos gastrointestinales, especialmente espasmos y alteraciones de la motilidad intestinal.

Levocetirizina diclorhidrato 5 mg y 5 mg/ml: es un antialérgico/antihistamínico

Fexofenadina clorhidrato 60 mg, 120 mg y 6 mg/ml: otro antialérgico/antihistamínico

Dimenhidrinato 50 mg: es para las náuseas, vómitos y mareos asociados al movimiento.

Nafazolina clorhidrato + feniramina maleato (solución oftálmica): utilizada para irritación y alergia ocular

Olopatadina clorhidrato 0,1% y 0,2% (solución oftálmica): es para las alergias oculares o conjuntivitis alérgica

Carboximetilcisteína 5% (jarabe o solución oral): ayuda a fluidificar las secreciones respiratorias

Cloruro de aluminio hexahidratado 20% (loción tópica): es un antitranspirante muy potente que controla la sudoración excesiva

Carbonato de calcio + tintura de Árnica montana + nitrato de plata (polvo oral/tópico): es un cicatrizante y antiinflamatorio para lesiones en piel o mucosas

Ivermectina 0,5% (loción tópica): antiparasitario utilizado principalmente para el tratamiento de la pediculosis (piojos en la cabeza) en adultos y niños.