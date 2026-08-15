Comenzó el rodaje de la docuserie sobre el sangriento motín de Sierra Chica

HBO Max anunció una nueva docuserie original de HBO que plasma el motín de Sierra Chica, un acontecimiento que marcó un antes y un después en el sistema penitenciario y judicial argentino.

A lo largo de tres episodios, la docuserie reconstruirá el motín ocurrido durante Semana Santa de 1996 en la Unidad Penal de Sierra Chica, un episodio que durante ocho días concentró la atención del país y marcó un punto de inflexión en la historia penitenciaria argentina.

Basada en una investigación periodística, la producción recuperará testimonios de protagonistas directos, funcionarios, personal penitenciario y otras personas involucradas, junto con material de archivo y registros históricos poco conocidos.

Más allá del relato de los acontecimientos, la producción propone revisar el contexto que dio origen al motín y analizar las consecuencias humanas, institucionales y sociales que dejó uno de los episodios más impactantes de la historia reciente del país.

En una producción de Ánima para Warner Bros. Discovery, la docuserie será dirigida por Matías Gueilburt, con guion de Nicolás Gueilburt y Pablo Olmedo, producida por Sebastián Gamba de Ánima.

