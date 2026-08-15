Máximo Kirchner dijo estar “abierto al diálogo”, pero le tiró la pelota a Kicillof: “No sé qué pasa”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, le restó entidad al rún rún en torno a la interna peronista y dijo estar “convencido” que en términos programáticos e ideológicos no está en una “vereda opuesta” al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“Estoy convencido que no. Compartimos el peronismo de la Provincia, hoy él es presidente; es gobernador, después hay discusiones lógicas de la política”, matizó el legislador en declaraciones a C5N.

Luego indicó que “presentamos un proyecto respecto al FMI, otro sobre lo que hay que volver a instaurar el Fondo Federa de la Soja para que las provincias recuperen sus recursos, no creo que tenga diferencias con eso”.

Al aludir a la figura de Kicillof, mencionó que “ha sido ministro de Economía de Cristina (Fernández de Kirchner); hemos dado juntos la pelea contra los fondos buitre, destaqué en la campaña de 2019 que decíamos lo que iba a pasar con el FMI”.

Consultado por el impacto de las diferencias en el peronismo de todo el país, aclaró que “no hay pelea en el Conurbano, puede haber cruce de declaraciones, después los intendentes de todos los espacios que integran el peronismo, Frente Renovador o PJ más ortodoxo, todos trabajan con ahínco para mejorar la calidad de vida de la gente”.

“Hubo gente que adelantó una pelea que no entendí mucho. Me lo vengo preguntando hace mucho tiempo y con mucha paciencia”, deslizó el líder de La Cámpora.

#Peronismo ✌️🗣️ Máximo Kirchner dijo que están “abiertos al diálogo”, pero le tiró la pelota a Kicillof: “No sé qué pasa”



En medio de la interna del peronismo bonaerense, Máximo Kirchner buscó descomprimir las tensiones con Axel Kicillof, afirmó que las diferencias no son… pic.twitter.com/AMgF4tdMjH — ANDigital (@ANDigitalOK) July 28, 2026

Luego puso de relieve que “tratamos ante diferentes situaciones de ordenar, cuando pasó lo del Indio (Solari, fallecido el pasado 5 de junio), en dos segundos levanté el teléfono para hablar con él y el intendente de Avellaneda (Jorge Ferraresi) para organizar (la despedida) y que saliera de la mejor manera”.

“Se pivotea sobre estigmas. Cuando dejé la jefatura de bloque, me quedé en el bloque para dar las discusiones y no los microposicionamientos de dirigentes que crecen en minoría”, ejemplificó.

“No adjudico responsabilidades, me caben las generales de la ley. Estamos abiertos al diálogo, siempre que me convocaron fui. No puedo entrar a lugares sin que me inviten. No soy el gobernador ni el presidente del PJ, soy un diputado nacional”.

