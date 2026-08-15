Kicillof cruzó a Milei durante la inauguración de la guardia de Salud Mental del Alejandro Korn

En medio de la tensión política entre la Provincia y la Nación, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó la presentación de las nuevas obras en el Hospital Dr. Alejandro Korn de La Plata y apuntó fuertemente contra el presidente Javier Milei. Durante el acto de inauguración de la nueva guardia de Salud Mental y la remodelada sala de Atención en Crisis, el mandatario provincial denunció un ahogo financiero hacia los distritos y contrapuso los modelos de gestión.

“Mientras el Gobierno nacional paraliza toda la obra pública por decisión de Javier Milei y busca ahogarnos financieramente, nosotros seguimos invirtiendo para dar respuestas a un pueblo que sufre cada día más por el ajuste económico”, afirmó el Gobernador bonaerense ante autoridades, trabajadores de la salud y funcionarios presentes en la institución sanitaria ubicada en Melchor Romero.

Fuertes críticas al ajuste nacional y la gestión económica

En su discurso, Kicillof profundizó el contraste entre la política de salud bonaerense y los lineamientos aplicados desde la Casa Rosada. “Para ellos el cambio cultural es fomentar la mezquindad, el individualismo y el ‘sálvese quien pueda’; para nosotros significa garantizar un sistema de salud público que abrace y cuide a quienes hoy no pueden pagar un tratamiento privado o sufren la crisis de las obras sociales”, enfatizó.

Acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels, el mandatario reafirmó su compromiso de continuidad frente a las dificultades presupuestarias: “A pesar de las agresiones, nosotros no vamos a bajar los brazos ni a dejar de ampliar los derechos de las y los bonaerenses”.

#LaPlata 🏥🗣️ Kicillof cruzó a Milei durante la inauguración de la guardia de Salud Mental de un hospital



El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a cuestionar con dureza al presidente Javier Milei al inaugurar la nueva guardia de Salud Mental del Hospital “Dr. Alejandro… pic.twitter.com/9cHrkc5u78 — ANDigital (@ANDigitalOK) July 28, 2026

Un cambio de modelo en el Hospital Alejandro Korn

La obra presentada requirió una inversión total de $3.946 millones por parte del Estado provincial para encarar tareas de refuncionalización y modernización de la infraestructura existente. Según explicaron las autoridades, los trabajos permitieron sumar áreas de recepción e internación, cuatro consultorios de guardia, habitación para observación, sala de espera, comedores y un espacio exclusivo para mujeres dentro de la sala de Atención en Crisis.

Al respecto, el ministro Nicolás Kreplak remarcó que las nuevas instalaciones permitirán transformar el perfil histórico de la institución: “Dejan de ser un lugar para albergar crónicamente a personas y se transforman en un espacio de cuidado y acompañamiento integral en materia de salud mental”.

En el mismo sentido, Kicillof concluyó que el objetivo central es avanzar hacia un esquema sanitario moderno: “Dejamos atrás décadas de desidia y abandono, donde la intervención del Estado se reducía al encierro en manicomios, para pasar a un modelo de acompañamiento con infraestructura de calidad, pública, gratuita e integrada a los hospitales”.

La jornada contó además con la participación del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, junto a la directora del hospital, Belén Maurelli, y representantes del Gabinete provincial y municipal.