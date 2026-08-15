El video viral del Dibu Martínez: quedó atrapado en el barro en Sierra de los Padres y un tractor lo rescató

El arquero de la Selección Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, protagonizó un insólito episodio en un camino de tierra vecinal en Sierra de los Padres, una zona rural cercana a la ciudad de Mar del Plata. Tras las intensas lluvias caídas en la región, las calles quedaron completamente intransitables. La situación comenzó cuando la camioneta 4x4 de su hermano Alejandro quedó atrapada en una zanja profunda.

Al enterarse del inconveniente, el deportista acudió de inmediato en su ayuda al mando de su propia camioneta de última generación. Sin embargo, el intento de auxilio no salió como esperaba. Según confesaría más tarde el propio arquero entre risas, un fallo en el cálculo le jugó una mala pasada: "Amigo, le erré a la maniobra", admitió. Como consecuencia, ambos vehículos terminaron completamente encajados en el lodazal.

#DíaPerfecto 😱🧤 Un día lluvioso vas paseando por Sierra de los Padres y te encontrás al Dibu Martínez



🛻 Un grupo de vecinos de la localidad de Sierra de los Padres, muy cerquita de Mar del Plata, se cruzó con el arquero de la Selección Nacional tras haberse encallado con su… pic.twitter.com/e5CaoV5lNV — ANDigital (@ANDigitalOK) July 28, 2026

El hallazgo inesperado de los vecinos en la zona rural

El auxilio llegó de la forma menos pensada. Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro se encontraban recorriendo los caminos rurales en moto con la remota esperanza de cruzarse al futbolista, sabiendo que posee un campo en las inmediaciones. De repente, divisaron a lo lejos dos imponentes camionetas trabadas en el barro y a una figura de gran estatura intentando resolver el problema. "¡Ese es el Dibu, papá!", exclamó el joven al reconocerlo.

Al aproximarse, el arquero los recibió con total amabilidad y una sonrisa, explicándoles la situación y aceptando de inmediato la ayuda de los fanáticos.

Un rescate de más de tres horas entre palas, lingas y un tractor

Liberar los vehículos requirió de una logística familiar y un esfuerzo coordinado durante más de tres horas:

Herramientas de mano y auxilio familiar: Leonardo debió cortar con una navaja los nudos trabados de las eslingas y solicitó a su esposa e hijo menor que se acercaran al lugar para llevar palas y más sogas.

El tractor clave: Ante la imposibilidad de mover los vehículos pesados a pura fuerza, el propio Dibu Martínez aportó un pequeño tractor que tenía guardado en su propiedad. Como el arquero no estaba familiarizado con el manejo de la maquinaria en ese tipo de suelo, Ramiro tomó el volante para comandar la maniobra de tiro.

Trabajo en equipo: En medio del barro, el futbolista trabajó codo a codo paleando, empujando y tironeando junto a la familia Albarracín hasta que finalmente lograron liberar ambas camionetas.

La humildad del ídolo y un regalo que provocó lágrimas

A pesar de la tensión del momento, la familia destacó la extrema sencillez del arquero marplatense. Durante la jornada no se habló de fútbol ni de la Copa del Mundo, sino que mantuvieron una conversación cotidiana mientras realizaban las tareas de rescate.

Conmovido al finalizar el trabajo, el futbolista les repitió en varias oportunidades: "Me salvaron". Aprovechando la ocasión, la familia le acercó una camiseta y un póster de la histórica atajada a Kolo Muani en la final de Catar, los cuales el jugador firmó con total predisposición antes de sacarse varias fotografías.

El momento más emotivo ocurrió justo antes de despedirse: el Dibu Martínez frenó su marcha, se quitó el camperón oficial de la Selección Argentina que llevaba puesto y se lo regaló a Leonardo, provocando las lágrimas de emoción del vecino.

El estallido en las redes sociales y la reacción de los fanáticos

Los videos registrados por los vecinos no tardaron en circular por plataformas como Instagram y X, generando un inmediato impacto viral: