España saca una moneda conmemorativa por el Mundial: es más importante el Rey que la Copa

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España prepara una moneda de 5 euros en plata dedicada al título mundial conseguido por la selección ibérica el pasado 19 de julio en Nueva Jersey, dentro del programa numismático oficial del Mundial 2026.

Diez días después de que Ferran Torres certificara la segunda estrella de la Roja con un gol en el segundo tiempo extra ante Argentina, la Real Casa de la Moneda ha decidido que la gesta deportiva también se acuñe.

Así las cosas, la FNMT prepara el lanzamiento de una moneda de 5 euros en plata bajo el título “Campeones del Mundo”, pensada para coleccionistas y aficionados.

De acuerdo a lo reseñado por Europa Press, en la presentación de la moneda sitúa el título entre los grandes hitos del deporte español, subrayando que su repercusión desbordó lo deportivo hasta convertirse en un acontecimiento de reconocimiento social e institucional. Con esta emisión, la entidad suma la gesta al patrimonio numismático español.

Felipe VI y el trofeo con las dos estrellas

El anverso, contra lo que apuntaban los primeros datos de distribuidores, no lleva el trofeo: reproduce el retrato de perfil izquierdo de Felipe VI, con la leyenda circular “Felipe VI rey de España” arriba y el año 2026 entre dos puntos abajo, todo rodeado de una gráfila de perlas.

Es el reverso el que concentra la iconografía mundialista: arriba, el logotipo de la FIFA World Cup 26; abajo, en mayúsculas, “Campeones del Mundo”; en el centro, a color, el trofeo oficial del torneo. A la derecha asoma una estrella de cinco puntas sobre los colores de la bandera española y, debajo, el valor facial en dos líneas: 5 Euro.

A la izquierda, la marca de ceca y otra estrella idéntica. El conjunto se apoya sobre un fondo que recorta parte de la silueta del branding oficial del Mundial.

Detalles técnicos

La moneda será de plata de 925 milésimas con el resto en cobre, 13,50 gramos de peso (con una tolerancia de ±0,20 g), 33 milímetros de diámetro, forma circular de canto estriado y acabado Proof.

La tirada máxima queda fijada en 50 mil unidades, la cifra alta que ya manejaban algunas tiendas, frente a otras que hablaban de series mucho más cortas, con un precio de venta de 60,33 euros, IVA no incluido.

Las anteriores monedas mundialistas

Esta pieza no nace de la nada. Desde 2025, la FNMT viene emitiendo una serie más amplia dentro del programa numismático oficial del Mundial 2026: monedas de 10 euros en plata y de 100 y 400 euros en oro dedicadas a la participación de la selección, con la imagen genérica de un futbolista pateando la pelota.

Aquellas celebraban que España estuviera en la cita; esta última celebra que la ganara. El precedente más directo está en 2010, cuando la Fábrica lanzó una moneda de 20 euros por el título de Sudáfrica, la primera estrella de la Roja.

Según los distribuidores oficiales que ya han abierto preventa, la emisión llegará a principios de agosto, apenas unas semanas después de la final.

