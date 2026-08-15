“Milagros”: Leticia Bredice en una experiencia íntima y conmovedora

Leticia Brédice llega por primera vez al Teatro Santa María de Buenos Aires con Milagros, una experiencia escénica que trasciende el formato tradicional del unipersonal para convertirse en un viaje íntimo, poético y profundamente conmovedor.

Con producción de Darío Arellano, la reconocida actriz regresa a los escenarios con uno de sus proyectos más personales e intensos de su carrera. El estreno será el 4 de septiembre y continuará con funciones todos los viernes del mes a las 21 horas. Las entradas están disponibles en la boletería de la sala (Montevideo 842) y a través de Ticketek.

Escrita por Leticia Brédice junto a Cristian Morales, quien además dirige la puesta y participa activamente en escena, Milagros propone un lenguaje artístico donde el teatro, la performance y la confesión se funden en un mismo espacio.

La protagonista, María de los Milagros Figueroa Alcorta, decide alquilar un teatro para compartir aquello que nunca pudo decir. A medida que avanza la función, el escenario se transforma en un territorio donde los recuerdos, las emociones, el humor, el dolor y la imaginación conviven sin fronteras. El público deja de ser un simple espectador para convertirse en testigo de una experiencia profundamente humana, en la que la ficción y la realidad dialogan permanentemente.

Lejos de ofrecer respuestas, Milagros invita a transitar preguntas sobre la identidad, las pérdidas, la memoria, el amor y la necesidad de reconstruirse. Con una puesta de gran potencia emocional, cada función adquiere un carácter único e irrepetible gracias al intercambio que se genera con el público.

La obra nació a partir de un momento muy significativo en la vida de Leticia Brédice. El resultado es una propuesta honesta, valiente y profundamente sensible, que confirma una vez más su permanente búsqueda de nuevos lenguajes escénicos.

Destacado recorrido

Con una trayectoria de más de tres décadas, Leticia Brédice es una de las artistas más reconocidas y versátiles de la escena argentina. Ha protagonizado exitosas obras de teatro, películas y series de televisión, trabajando junto a algunos de los directores más prestigiosos del país.

En cine dejó su sello en producciones como Cenizas del Paraíso, Plata Quemada, Nueces para el amor, Apariencias, La Patota y numerosas películas que consolidaron su prestigio artístico.

En televisión protagonizó y participó en éxitos como Gasoleros, Mujeres asesinas, Locas de amor, El elegido, Historia de un Clan y otras ficciones que marcaron distintas generaciones.

En teatro desarrolló una intensa carrera interpretando grandes personajes y apostando siempre por proyectos de fuerte compromiso artístico. Ganadora de importantes reconocimientos, entre ellos premios Martín Fierro, ACE, Cóndor de Plata y otras distinciones otorgadas por la crítica especializada, Brédice continúa sorprendiendo con propuestas que combinan sensibilidad, riesgo y una extraordinaria capacidad interpretativa.

Con Milagros, la actriz vuelve a demostrar por qué es considerada una de las figuras más originales del teatro argentino contemporáneo.