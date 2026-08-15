La Matanza celebra su 423° aniversario: “El motor de la innovación y la fuerza de su gente”

La Matanza celebra este miércoles 29 de julio su aniversario número 423 y en los últimos casi 30 años viene transitando un camino de “crecimiento sostenido”, según ponderaron desde el Gobierno local, “reconocido por diferentes instituciones y entidades nacionales e internacionales, en beneficio de sus más de 2 millones y medio de habitantes”.

A través de un comunicado, la administración de Fernando Espinoza puso de relieve que “durante las últimas décadas la denominada quinta provincia argentina ha iniciado un camino de crecimiento y desarrollo sin precedentes que continúa en el presente. Día a día, La Matanza sostiene un rumbo que, aún en contextos adversos como el actual, permite seguir transformando las ciudades, y generando políticas educativas, productivas e innovadoras destinadas y dedicadas a garantizar mejoras estructurales y duraderas en la vida de la gente”.

“Quizás poco se conoce sobre los grandes avances del municipio más poblado del país y sus mayores motivos de orgullo; y si bien muchas veces ha sido estigmatizada en diferentes formas, la verdad es que La Matanza es mucho más que un gran territorio: es su gente, sus sueños, su trabajo y ese esfuerzo diario que se traduce en grandes logros y distinciones”, prosiguió.

La gestión local ha trazado una estrategia que “respeta la esencia matancera y potencia las mayores fortalezas y el talento de su gente”. Mediante pilares clave, el distrito “continúa su transformación en infraestructura, educación, producción y protección, con un sello distintivo: las nuevas tecnologías y la innovación”.

La educación como bandera

La Matanza acompaña a las chicas y chicos, en cada nivel educativo, con nuevos métodos de enseñanza, como la educación maker, e integrando la tecnología desde el jardín de infantes. Estas iniciativas no pasaron desapercibidas para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que distinguió a La Matanza como Ciudad del Aprendizaje.

Pionera en la entrega de libros y manuales, La Matanza lleva adelante un modelo de círculo virtuoso de la educación, a través del cual permite que miles de niñas, niños y adolescentes adquieran sus textos escolares, sin ningún costo. Así como también, útiles escolares, materiales didácticos a las escuelas, formación docente y expande el acceso a las nuevas tecnologías, con computadoras que garantizan la alfabetización digital desde el nivel inicial, y con kits de robótica y tablets, hasta el nivel secundario.

El modelo educativo matancero asegura también el ingreso al nivel universitario con sus dos casas de altos estudios públicas y gratuitas: la UNLAM y el Centro Universitario de la Innovación (CUDI), que convierten a La Matanza en la Capital Universitaria del Gran Buenos Aires, alcanzando los más de 95 mil estudiantes universitarios.

El CUDI fue construido completamente por el Municipio y pensado estratégicamente para acercarle a jóvenes de la zona sur del distrito, la oportunidad de estudiar carreras universitarias con alta demanda laboral, orientadas a las nuevas tecnologías, la innovación y la salud, y dictadas por universidades nacionales.

Capital Nacional de la Producción y el Trabajo

Este estatus lo logró por ser motor productivo del país y por desarrollar políticas de acompañamiento hacia sus más de 7500 empresas, PyMEs y emprendimientos, entre las que se encuentran industrias como Prestige Auto, representante argentina de Mercedes Benz, Manaos, Acindar, Dreamco, Muresco, Don Satur, Villa D’agri, Servas, entre otras. Hoy representa el 15% del PBI industrial de la Argentina.

Ciudad siempre joven

A pesar de los muchos años que cumplió el distrito, La Matanza es una ciudad colorida, joven, poblada de artistas y enriquecedoramente cultural. Parte de la característica juvenil del municipio, donde nacieron los jugadores de la Selección Argentina: Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, entre otros artistas y grandes personalidades argentinas, es la apuesta al deporte y la recreación.

Como Capital del Deporte Social, el municipio es reconocido por sus polideportivos y clubes de barrio, lugares de encuentro, contención, acompañamiento e inclusión social para todas las edades. En ese sentido, actualmente se encuentra en el último tramo de construcción el mega Polideportivo de Virrey del Pino, una de las inversiones más importantes en infraestructura deportiva y social de la Provincia.

El primer Hospital Veterinario municipal también se encuentra en su etapa final, está ubicado en Gregorio de Laferrere y será un hito en la atención sanitaria pública y gratuita para los animales matanceros.

Ciudad de la Innovación

Así lo será al inaugurarse el primer Polo Científico y Tecnológico (CyT) de la Argentina y América Latina. Este espacio único, completa el círculo virtuoso matancero, está ubicado en Ciudad Evita y su construcción se encuentra en la última etapa.

El Polo CyT de La Matanza consolida una estratégica apuesta en ciencia y tecnología para el crecimiento de la industria y el conocimiento. Impulsará el empleo joven, con la creación de más de 10 mil nuevos puestos de trabajo en robótica e inteligencia artificial; promoverá el desarrollo de investigaciones y proyectos científicos y tecnológicos; y generará el crecimiento de la matriz económica y productiva del distrito, la Provincia de Buenos Aires y la Argentina.

La innovación actúa como un eje transversal en toda la estrategia local y los procesos de gestión, un trabajo que lleva varios años y crece con mucho esfuerzo e inversión. En materia de protección ciudadana, el Municipio viene innovando constantemente en infraestructura y tecnología de prevención. Con un sistema integral de vigilancia, opera desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) a través de varios dispositivos y mecanismos de control, creando un ecosistema de protección clave que colabora con la tarea de las fuerzas de seguridad para cuidar a toda la comunidad.

“Más allá del progreso, las obras históricas, el impacto del Polo Científico y Tecnológico o los reconocimientos internacionales, el verdadero corazón de La Matanza late en su gente. En la solidaridad de cada barrio, en las familias que se levantan bien temprano para sostener el motor productivo del país, en los jóvenes que sueñan en las aulas universitarias y en la calidez de un pueblo que jamás baja los brazos”, reflexionó el Poder Ejecutivo.

Y cerró: “Detrás de cada hito de gestión, de cada escuela y de cada PyME, hay vecinas y vecinos que componen una comunidad solidaria, trabajadora, generosa, resiliente, y profundamente orgullosa de su identidad”.

