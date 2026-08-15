Audioguía interactiva para recorrer el Pasaje Dardo Rocha de La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, presentó este martes una audioguía interactiva en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha que invitará al público a recorrer y conocer la historia del emblemático edificio.

“El Pasaje Dardo Rocha es uno de los grandes símbolos del patrimonio platense y esta audioguía nos permite poner en valor su historia a través de una experiencia innovadora que acerca ese legado a vecinos y visitantes”, destacó el jefe comunal.

La propuesta tecnológica y cultural permitirá transitar los espacios por donde circularon los primeros trenes de la ciudad, adentrarse en los secretos de su arquitectura de estilo francés y conectar con uno de los lugares donde late la cultura platense.

Con la narración de la reconocida actriz platense Ana Celentano, de amplia trayectoria en cine, televisión y teatro, el circuito de 30 minutos y nueve paradas clave evoca el pasado del espacio a partir de archivos y testimonios de sus protagonistas.

El acceso a la audioguía es gratuito y se realiza desde el interior del edificio: cada estación cuenta con señalización física y un código QR y el visitante solo debe acercarse con su teléfono celular, escanear el código y reproducir el contenido.

Para garantizar una experiencia fluida y con la mayor nitidez sonora, se sugiere asistir con auriculares personales y contar con conexión a datos móviles o conectarse a la red wifi del edificio.

Estuvieron presentes durante el lanzamiento la secretaria de Cultura del Municipio, Ana Negrete; el director del Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, Cristian Scarpetta; la politóloga, periodista y productora en medios y proyectos culturales María Rosenfeldt y la actriz Ana Celentano.

Memoria viva

La experiencia fue posible gracias a la colaboración del Museo y Archivo Dardo Rocha, el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Doctor Ricardo Levene”, el Archivo General de la Nación, el Archivo del Diario El Día, la Biblioteca Legislativa y Pública “Eva Perón” y el Archivo Sonoro de Radio Universidad Nacional de La Plata.

A través de estas articulaciones, se incorporó material audiovisual del Noticiero Bonaerense y de los festejos del centenario de La Plata, el registro de audio de Emilio Pettoruti y valiosos archivos fotográficos de la historia y transformación del Pasaje.

Las nueve estaciones

El recorrido autoguiado está dividido en nueve paradas clave que combinan material sonoro y audiovisual:

-La historia viva de la cultura platense

-MACLA. Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano

-La historia del edificio

-La nave central, el corazón del Pasaje

-MUMART. Museo Municipal de Arte

-Un edificio que comunica

-La memoria habita el Pasaje

-Cine Municipal Select

-Pasaje al futuro.