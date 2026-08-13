Homenaje ricotero en la cancha de Gimnasia: “El Indio, los Redondos y el Club”

El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata homenajeó a Carlos ‘Indio’ Solari, histórico cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la mítica banda surgida de la ciudad, en la antesala del partido ante River Plate, el primero disputado en el Bosque desde el fallecimiento del carismático artista.

“Hay personas que construyen puentes. Entre la música y el fútbol. Entre los artistas y su gente. Entre los recuerdos y la memoria”, expresó la entidad platense, sumándose a la evocación oportunamente realizada por el Club Atenas.

Hay personas que construyen puentes. Entre la música y el fútbol. Entre los artistas y su gente. Entre los recuerdos y la memoria. Gaspar Benegas ha sido uno de esos puentes: el Indio, Los Redondos y el Club. Y por eso, hoy Gimnasia le dice gracias por todo. 💙🤍 pic.twitter.com/2MsCYGIBQf — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) July 29, 2026

Además, se le entregó la camiseta edición especial de René Favaloro al cantante, guitarrista y compositor, Gaspar Benegas, integrante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompañó al Indio en toda su carrera solista.

“Gaspar ha sido uno de esos puentes: el Indio, Los Redondos y el Club. Y por eso, hoy Gimnasia le dice gracias por todo”, sentenció el Lobo, sumándose a las habituales banderas ricoteras que partido a partido llevan los hinchas triperos.

“Siempre tengo a mi lado a mi D10s”

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¡Gracias Indio, te esperamos en el Bosque! 💙 pic.twitter.com/YbUcIZHubP — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) September 11, 2019

Además, desde las pantallas se veía la estampa de Solari y la frase “Yo siento que el más popular es el equipo de los triperos”, expresada en ocasión de un mensaje enviado ante la designación de Diego Armando Maradona como director técnico de Gimnasia, en septiembre de 2019.

