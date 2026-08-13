El Gobierno impedirá el ingreso y expulsará del país a extranjeros que expresen “odio” contra Argentina

El Gobierno de Javier Milei publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que informó que expulsará o prohibirá el ingreso al país de aquellos extranjeros que “incitaren o dirigieran mensajes de odio, discriminación y o violencia contra el pueblo argentino” o directamente “ultrajen los símbolos patrios”.

La medida lleva la firma del jefe de Estado y fue oficializada por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) y es en respuesta “a las recientes manifestaciones de hostilidad” contra el país, potenciadas en el marco del Mundial de fútbol.

“La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier G. Milei ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios”, indicó el DNU.

Y sumó: “Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.

