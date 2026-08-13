Asesor de Milei alertó por “bolsones de desempleo y pobreza” en el GBA

El economista Ricardo Arriazu, uno de los asesores más escuchados por el presidente Javier Milei, advirtió que el proceso de apertura económica propiciado por el Gobierno transformará el mapa productivo de Argentina y generará ganadores y perdedores.

Según explicó durante un webinar organizado por BlackTORO, la mayor competencia internacional afectará principalmente a la industria del Gran Buenos Aires, mientras que sectores como la energía, la minería y el agro serán los más beneficiados.

De todas maneras, puso de relieve que ese cambio no implicará un traslado automático de la población hacia las nuevas zonas de crecimiento. “La gente no se mueve”, afirmó Arriazu en declaraciones recogidas por Ámbito Financiero.

Acto seguido, indicó que tal situación puede derivar en “bolsones de descontento, bolsones de desempleo y de pobreza, justo en la zona políticamente más intensa”, por lo que será necesario implementar políticas públicas para acompañar la transición.

Superávit

En otro tramo de su exposición, el asesor gubernamental aseguró que la principal diferencia entre el programa económico de Milei y experiencias anteriores es la eliminación del déficit fiscal.

“No tengo la menor idea. Lo único que es distinto es que hemos eliminado el déficit fiscal”, respondió cuando fue consultado sobre por qué esta vez el rumbo podría ser diferente.

Según indicó, ese cambio permitirá que Argentina cierre el año con superávit fiscal y externo al mismo tiempo, una combinación que consideró inédita en la historia económica reciente del país.

Dólar electoral

Otro de los ejes de su exposición fue el mercado cambiario. Recordó que en el último año los argentinos compraron unos US$ 40.000 millones y proyectó que en 2027 la demanda de dólares seguirá siendo elevada por el contexto electoral.

“Yo creo que la corrida va a existir, va a ser tardía, no va a ser temprana, y eso le da una enorme oportunidad al Gobierno para acumular”, especuló.

Finalmente, para el largo plazo,identificó siete factores que impulsarán la economía: la estabilización macroeconómica, Vaca Muerta, la minería, el agro, la economía del conocimiento, la apertura comercial y un tipo de cambio real más bajo.

