Salir a cenar vuelve a ser un plan: cena cárnica sin que la cuenta indigeste

Salir a comer sigue siendo uno de esos pequeños gustos que ayudan a cortar la rutina. Una mesa para dos, una buena conversación, algo rico para compartir y el tiempo suficiente para disfrutar sin mirar el reloj. Sin embargo, en la Argentina de hoy, el precio pasó a ocupar un lugar cada vez más importante a la hora de elegir dónde y cuándo darse ese gusto.

La salida no desapareció: se volvió más planificada. Comparar precios, aprovechar promociones, elegir determinados días de la semana o buscar menús cerrados son algunas de las estrategias que permiten seguir disfrutando de una cena afuera sin que necesariamente se convierta en un gasto extraordinario.

En ese escenario, el desafío para los restaurantes es encontrar el equilibrio entre una experiencia que invite a salir de casa y un precio que permita sostenerla. Y para quienes tienen ganas de comer carne, la ecuación puede resultar especialmente interesante: la parrilla continúa siendo uno de los grandes clásicos de la mesa argentina, pero salir a comerla no siempre tiene por qué quedar reservado para una celebración.

Dos noches para volver a hacer de la cena un plan

Dandy Grill apuesta justamente a recuperar ese momento durante la semana con dos propuestas diferentes. Los lunes y martes, el restaurante ofrece menús completos para dos personas a $65.000, con entrada, plato principal, postre y bebida.

La idea es sencilla, que la salida no dependa exclusivamente del fin de semana y que una cena entre dos pueda convertirse en un plan posible también un lunes o martes.

El martes, particularmente, la propuesta pone el foco en la parrilla. Hay opciones de carne y achuras, acompañamientos, postre y vino, en una fórmula que busca ofrecer una experiencia completa y no solamente un plato principal.

Porque salir a cenar también tiene que ver con todo lo que sucede alrededor de la comida. Con sentarse frente a frente, pedir algo para compartir, brindar, probar distintos platos y disfrutar de una noche diferente. En tiempos de presupuestos más cuidados, encontrar propuestas que permitan sostener esos momentos se vuelve parte de la experiencia gastronómica.

Y ahí aparece un dato que puede llamar la atención: $ 65.000 para dos personas por una cena completa, es decir, $ 32.500 por persona, con bebida incluida.

Lunes – Menú Cantina | $65.000 para dos

La propuesta incluye entrada, principal, postre y una botella de Altos del Plata Malbec.

Entradas: empanadas fritas de carne cortada a cuchillo, buñuelos de espinaca con crema ácida o tortilla de papas con cebolla caramelizada y alioli.

Principales: milanesa de ternera a caballo, matambre a la pizza o spaghettoni con albóndigas.

Postres: flan casero o tiramisú.

Martes – Menú Parrilla | $65.000 para dos

La propuesta incluye entrada, principal, guarnición, postre y una botella de Altos del Plata Malbec.

Entradas: provoleta clásica con orégano, empanada frita de carne cortada a cuchillo o chorizo con chinchulines.

Principales: asado banderita, vacío o dos patas muslo, acompañados por papas fritas o ensalada mixta.

Postres: flan casero o tiramisú.

Vale consignar que Dandy es un referente de la gastronomía en Buenos Aires, conocido por su cocina de calidad y sus ambientes cálidos, ideales para disfrutar en familia.

La experiencia se completa con un servicio cordial, amable, efectivo y ágil, en ambientes diseñados para generar un espacio exclusivo, cálido y acogedor que invita a disfrutar de una cocina con los cinco sentidos.

Actualmente cuenta con 17 sucursales en ubicaciones estratégicas: Recoleta, Villa Urquiza, Retiro, Saavedra, Tigre, Palermo y San Isidro, además de Mar del Plata y Punta del Este, Uruguay.

