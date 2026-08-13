Reformulan la obra del Autódromo para que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina

La modernización integral del Autódromo de la Ciudad Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires avanza con cambios en el plan de obras que empiezan a notarse en la futura pista y en la extensión de la horquilla final, en el sector previo a la recta principal. Ya está el 60 % de la obra: así podrá correr el MotoGP, el año que viene, y el nuevo diseño será el que pide la Fórmula 1.





​“Vamos a volver a poner al Autódromo de la Ciudad a la par de los grandes circuitos del mundo. Y esto nos va a permitir no solo que vuelva el MotoGP, sino también la Fórmula 1, un sueño que está cada vez más cerca”, expresó el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Asimismo, consignó que “son inversiones que nos posicionan como una ciudad atractiva ante los ojos del mundo y por eso Buenos Aires fue designada Capital Mundial del Deporte”.

Así las cosas, el Autódromo tendrá capacidad para recibir 150 mil personas por día. En la recta principal los autos podrán alcanzar velocidades de hasta 340 kilómetros por hora.

Intervención integral

Las obras, que están a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), empezaron en enero de este año e irán concluyendo a partir de fin de año. El desarrollo de este proyecto fue impulsado por la Ciudad, mediante la Secretaría de Deportes, junto a la empresa Tilke.

“Cada paso que damos en la transformación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez nos acerca al objetivo de volver a poner a Buenos Aires en el centro del automovilismo mundial. Estamos invirtiendo en infraestructura de primer nivel para que la Ciudad vuelva a ser sede de los grandes eventos internacionales y para que miles de vecinos puedan disfrutar de un autódromo moderno, seguro y con proyección de futuro”, dijo el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

Cómo avanzan los trabajos

Extensión del circuito y nuevo kartódromo: la nueva pista fue diseñada por la empresa Tilke Engineers & Architects, fundada por el ingeniero alemán Hermann Tilke, experto en el diseño y modernización de autódromos en todo el mundo con los más altos estándares internacionales.

#CABA 🏎️🇦🇷 Reformulan la obra del Autódromo para que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina



La remodelación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez avanza con cambios en el proyecto para adecuarlo a los estándares que exige la FIA. El objetivo es que Buenos Aires pueda volver a… pic.twitter.com/dCkMc2BQYK — ANDigital (@ANDigitalOK) July 30, 2026

La novedad del proyecto es la continuidad del trazado sobre el espacio que hoy ocupa el kartódromo, que será reubicado para estirar la recta opuesta e incorporar una nueva horquilla que permitirá adaptar el circuito a las regulaciones de la FIA para Fórmula 1.

Ya empezó el desmantelamiento y demolición de la tribuna de la antigua horquilla y se avanza con el desarme de las instalaciones del kartódromo, que será trasladado a otro sector del predio, donde se construirá un nuevo circuito con homologación internacional.

Para garantizar la continuidad de la actividad deportiva durante la etapa de transición, la Ciudad desarrollará un kartódromo provisorio.

Una pista totalmente nueva

En el terreno ya comenzó a tomar forma la instalación de los típicos pianos de hormigón que demarcan los bordes del trazado. Y hay sectores donde ya se puede apreciar el asfalto: parte de las pruebas que deben hacerse en las instancias previas, de cara a la construcción de la capa de rodamiento definitiva.

En paralelo, continúa el movimiento de suelos y preparación de las calles de servicio y shortcut –el atajo interno que une dos sectores de la pista–, mientras otros equipos trabajan en el armado, encofrado y hormigonado de los muros de contención.

También siguen expandiéndose las tareas de zanjeo y colocación de conductos pluviales, para garantizar una adecuada respuesta hidráulica ante lluvias intensas.

Y a la altura de la curva 1, ya es notoria la construcción de un túnel bajo la pista, que permitirá vincular el acceso desde la avenida Roca con la zona de paddock de una manera segura y directa. Allí, ya se completó el hormigonado de la losa del techo del túnel, que será apto para tránsito pesado.

Circuito para el MotoGP

Tendrá una extensión de 4,3 kilómetros y 14 curvas. La variante para Fórmula 1 alcanzará los 4,87 kilómetros y contará con 15 curvas. En ambos casos, la pista mantendrá un ancho mínimo de 12 metros, que se ampliará a 15 metros en la recta principal y a 18 metros en la curva 1.

El nuevo pavimento será una mezcla asfáltica diseñada específicamente y se colocarán 4.400 metros de pianos que se ajustan a las demandas de las federaciones internacionales del Automóvil (FIA) y de Motociclismo (FIM). También se ensanchará la calle de boxes, habrá un nuevo muro de boxes, se reforzarán las condiciones de seguridad de todo el circuito y se incorporará tecnología de punta, incluyéndose nuevos sistemas de semáforos y banderas electrónicas LED homologadas para ambas categorías.

Paddock y edificios

En el paddock se da continuidad a las tareas de desagües cloacales, zanjeo y tendido de caños para la provisión de servicios públicos y comunicaciones. En cuanto al edificio de boxes, continúa ganando altura gracias al montaje de vigas y losas prefabricadas, donde ya empezó el armado de los tabiques de escalera.

En el edificio del Race Control se trabaja en la caja del ascensor y ya se ejecutan las obras de albañilería, revoques y colocación de aberturas, además de instalación de conductos de aire acondicionado y canalizaciones eléctricas.