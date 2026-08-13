ExpoCelíaca presenta su edición más grande: 80 expositores y actividades para toda la familia

El sábado 1 y domingo 2 de agosto, de 10 a 20 horas, BA Ferial recibirá una nueva edición de ExpoCelíaca, el encuentro gratuito más importante del país dedicado a la comunidad celíaca. Con un gran plantel de expositores, dos patios gastronómicos, charlas, talleres y actividades para toda la familia, la expo busca demostrar que vivir sin gluten también puede ser una experiencia de disfrute y encuentro.

En los últimos años, la oferta de productos y servicios libres de gluten creció de manera sostenida en Argentina. Si hace una década las alternativas estaban concentradas en harinas y premezclas para elaborar comidas básicas, hoy existe una amplia variedad de alimentos frescos, congelados, panificados, pastelería, snacks, comidas listas para consumir y propuestas con mayor valor nutricional. A este crecimiento también se suman nuevos servicios vinculados con la gastronomía, la hotelería, el turismo y la capacitación de profesionales de la salud.

Ese desarrollo tendrá su máxima expresión en ExpoCelíaca 2026, que duplicará la superficie de su edición anterior y reunirá a más de 80 expositores y más de 50 actividades pensadas para quienes conviven con la celiaquía y también para todo su entorno.

“ExpoCelíaca nació de la necesidad de generar un gran encuentro federal para la comunidad celíaca, un espacio donde las personas pudieran aprender, compartir experiencias y acceder a productos libres de gluten seguros y certificados”, explicó Luisina Holgado, responsable de Comunicación de la Asociación Celíaca Argentina.

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán descubrir nuevos productos, acceder a promociones especiales, participar de degustaciones y sorteos, recorrer dos áreas gastronómicas y una cafetería completamente libres de gluten, además de asistir a charlas de actualización sobre celiaquía, clases de cocina y actividades recreativas para toda la familia.

Según Holgado, el crecimiento del sector se refleja año tras año en la exposición. “Esta será la edición más grande de nuestra historia. Tener el doble de superficie significa más empresas, más propuestas y muchas más oportunidades para que las personas conozcan productos que luego podrán incorporar a su vida cotidiana”, señaló.

Además de ser un espacio para conocer novedades, ExpoCelíaca se convirtió en un punto de encuentro entre consumidores, marcas, profesionales de la salud, distribuidores, comercios y emprendedores.

“Muchas personas la llaman cariñosamente ‘el Disney de las personas con celiaquía’, porque durante esos dos días pueden comer y disfrutar con tranquilidad, sin estar permanentemente pendientes de la contaminación cruzada. Es un lugar donde se aprende, se comparte y se vive la experiencia de encontrarse con miles de personas que atraviesan situaciones similares”, destacó.

La propuesta también está pensada para familiares, amigos, docentes, profesionales y cualquier persona interesada en conocer más sobre la alimentación libre de gluten.

“No hace falta tener celiaquía para venir. Queremos que quienes nos visiten se lleven productos, información y herramientas, pero sobre todo la certeza de que no están solos. ExpoCelíaca demuestra que vivir sin gluten puede ser una experiencia diversa, rica y compartida”, afirmó Holgado.

Con entrada libre y gratuita, ExpoCelíaca invita a disfrutar de dos jornadas para descubrir sabores, aprender, hacer consultas, compartir experiencias y seguir construyendo una comunidad cada vez más informada e inclusiva.

ExpoCelíaca se realizará el sábado 1 y domingo 2 de agosto, de 10 a 20 horas, en los pabellones 2 y 3 de BA Ferial (Avenida Costanera Rafael Obligado 1221). La entrada es gratuita.