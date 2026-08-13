Supervivencia y cumbia en los márgenes del conurbano: estrena “Las Yeguas”

En agosto llega a la cartelera porteña Las Yeguas, una comedia negra que aborda temáticas profundas y oscuras desde una mirada profundamente tierna. Con funciones todos los viernes a las 20 horas en Animal Teatro, la obra dirigida por Maxi Rofrano y escrita por Déborah Monzón (también protagonista junto a Lis Fernández) propone una experiencia atravesada por la cumbia en vivo de la mano del Gauchito Gil, encontrando luz y humor en el crudo escenario de una ruta.

Dos mujeres en situación de prostitución que trabajan a la vera de una ruta, frente a un basural en el conurbano, encuentran una yegua muerta y deciden hacerle un funeral.

Este rito trunco se convierte en el eje central a través del cual la obra explora una historia marcada por el abuso, el abandono y la explotación sexual.

Sin embargo, a pesar de la inmensa crueldad de su realidad, la obra logra un delicado equilibrio: se sostiene en la ternura, el humor y la resiliencia de sus protagonistas frente a los peligros que acechan en cada auto que frena.

La obra ofrece una experiencia teatral intensa y poética. El espacio escénico se define a través de elementos cotidianos del paisaje marginal —como bolsas de consorcio y objetos de descarte—. A través del diseño de luces, este basural se transforma en una atmósfera onírica y ritual.

La puesta suma a un tercer personaje omnipresente: El Gauchito Gil, referencia rutera por excelencia, interpretado por la música Roxi Santoro. Alejándose de la clásica guitarra, la deidad rutera empuña un Keytar para aportar una textura musical de estilo cumbiero que interviene la escena, integrándose al rito del funeral y contrastando con el abandono de la ruta.

El texto, cargado de diálogos picados y humor negro, choca de frente con la crudeza visual de este ecosistema olvidado.

Como quedó dicho, desde el 7 de agosto la pieza se presentará los viernes a las 20 horas en Animal Teatro y las entradas están disponibles vía Alternativa Teatral o en la boletería de la sala, Castro 561.

