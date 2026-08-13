El fenómeno Soda Stereo ECOS llegó a Forbes

A pocos dias de iniciar las últimas funciones de ECOS, en Buenos Aires, el nuevo show de Soda Stereo fue destacado por la Revista Forbes.

“Considerados por muchos como los Beatles de Latinoamérica, Soda Stereo se encuentra en plena gira mundial con una propuesta vanguardista”, ponderó la prestigiosa publicación.

Del mismo modo, destacó que ECOS “reimagina el legado” de Soda Stereo a través de una experiencia en vivo innovadora, que vuelve a reunir a Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti sobre un mismo escenario gracias a tecnología de vanguardia.

Y presentó al espectáculo como un fenómeno que continúa su expansión internacional con su llegada a los Estados Unidos.

Soda Stereo ECOS llega a Estados Unidos en septiembre para presentarse en Los Angeles, Las Vegas, Nueva York y Miami.

En Buenos Aires, quedan las últimas funciones disponibles para el 10, 11 y 12 de agosto.