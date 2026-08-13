La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, confirmó el paro docente para el lunes 3 de agosto en reclamo de la convocatoria a la paritaria nacional, una mejora salarial y mayor presupuesto para la educación, al tiempo que esbozó una dramática advertencia.

La educación pública se defiende en las calles y en cada escuela 🇦🇷



Este 3 de agosto, #CTERA convoca al #ParoNacionalDocente para exigir aumento salarial, paritaria nacional, restitución del FONID y en defensa de las jubilaciones docentes.#PorLaPública pic.twitter.com/3U6Kxktf9N — CTERA (@cteracta) July 29, 2026

“El lunes paramos en todo el país. Lo habíamos votado en el Congreso porque venimos planteando reiteradamente la convocatoria a la paritaria nacional docente y el Gobierno sigue sin convocar. No le importa”, bramó la referente sindical en declaraciones a Radio 10.

En este sentido, explicó que “estamos viviendo un momento muy difícil. Nuestros compañeros no llegan a fin de mes. Permanentemente se están endeudando porque no llegan a cubrir sus gastos”.

Así las cosas, precisó que la última oferta salarial del Ejecutivo fue rechazada por insuficiente y desde entonces no hubo nuevas convocatorias: “Es una vergüenza lo que está pasando. Nos vamos a quedar sin maestros en la Argentina”.

Exiguo presupuesto

Por otra parte, Alesso cuestionó la ejecución de las partidas destinadas a educación y aseguró que el actual nivel de inversión es el más bajo en décadas.

“No hay presupuesto. La subejecución del presupuesto educativo es atroz. Es la inversión más baja de los últimos 30 años”, graficó.

Del mismo modo, denunció que “no hay inversión en construcción de escuelas. Este Gobierno no construyó una escuela en lo que va de su mandato”.

“No es solamente la situación de los docentes, sino también lo que está pasando con los chicos en las escuelas”, con “problemas de salud mental, falta de trabajo de los padres y maestros que no llegan a fin de mes y no pueden pagar el alquiler”.

“Lo que estoy viendo en este momento no lo vi nunca. Compañeros que no pueden pagar el gas, que no pueden pagar el alquiler”, sumó.

Menos estudiantes en los profesorados

La secretaria general de CTERA también manifestó su preocupación por la caída en la matrícula de los institutos de formación docente, fenómeno que atribuyó directamente a la crisis económica.

Como ejemplo, relató el caso de una estudiante que debió abandonar sus estudios por falta de recursos. “Una alumna me dijo que tiene que dejar porque no tiene para comer a la noche y tampoco tiene para el transporte”, reveló.

“Hoy, si un estudiante no tiene plata, no puede continuar ¿Qué vamos a hacer cuando no tengamos docentes?”, se preguntó.