Los Tipitos llegan a La Plata con un show cargado de presente e historia

Luego de su exitosa gira por España y cumplir 30 años de trayectoria, Los Tipitos siguen más vigentes que nunca, llevando su música por Argentina y por el mundo.

Actualmente están trabajando arduamente en lo que será su próximo trabajo discográfico con Pablo Guyot como productor.

En este marco, la banda confirmó su regreso a la ciudad de La Plata, donde se presentará el sábado 29 de agosto en el Teatro Ópera. Las entradas anticipadas ya pueden ser adquiridas por sistema Livepass y en la boletería de la sala, calle 58 entre 10 y 11 (cuatro cuotas sin interés comprando con tarjetas del Banco Provincia).

Una palabra

Luego del lanzamiento del sencillo “Una palabra”, Los Tipitos presentaron el video oficial donde lo íntimo y lo visual se fusionan en una propuesta original y poderosa.

A través de una maqueta artesanal, un tren en miniatura recorre un universo construido con tinta, papel y fragmentos de la propia letra, mientras la banda interpreta la canción en un diálogo constante entre lo real y lo simbólico.

Con una estética cuidada y un fuerte concepto narrativo, el video transforma un viaje interno en una experiencia tangible, culminando en una imagen reveladora donde todo cobra sentido. Una pieza que apuesta a la emoción, la identidad y la fuerza de lo simple: reducirlo todo a una sola palabra. Dirigido por Octavio Lovisolo. “Un viaje a lo profundo de mí, A mí letra de niño, a mi niño viejo”.

Una canción con ritmo suave y clásico invita a reflexionar sobre la esencia del ser y nos recuerda que somos más que solo palabras. Un estribillo que se repite como un mantra, plantea la pregunta de qué nos motiva a levantarnos y seguir, abordando temas como la ansiedad y la angustia de tener que elegir.

IA

Luego de haber lanzado “Una palabra”, Los Tipitos presenta “IA” que manifiesta el contexto actual. Una canción pop llena de coros y un piano potente que imagina una relación íntima entre una persona y su ordenador.

Es un diálogo a corazón abierto donde él le dice a la inteligencia artificial que, por más que pueda programar nuestras vidas, nunca podrá amar como nosotros. Cercana y emotiva, IA suena como una confesión moderna.

Estos adelantos pertenecen a lo que será su próximo álbum de estudio que saldrá en agosto y del cual aún no revelan su nombre.

Ambas canciones tienen como hilo conductor el amor: en palabras, en acciones, en la ironía y en la cantidad de contradicciones que hay al sentir. Canciones fieles a su estilo, letras amenas que invitan a pensar el entorno. Tal vez, el nombre del disco resuma en qué nos convertimos a veces, o mejor dicho muchas veces.

