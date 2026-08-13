“Locura galopante”: la frase de Villarruel sobre Milei tras un retuit de Lilia Lemoine

La relación entre la fórmula presidencial de La Libertad Avanza atravesó un punto de retorno en la red social X. El detonante fue un posteo de la diputada nacional Lilia Lemoine, en el cual planteó una teoría conspirativa sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel, la diputada Marcela Pagano y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En su mensaje, Lemoine acusó a las legisladoras de aliarse con el peronismo en un supuesto plan para promover un juicio político contra el jefe de Estado, asegurando además que Pagano era la encargada de redactar los discursos y publicaciones de Villarruel. La tensión alcanzó escala institucional cuando el propio Javier Milei le dio un reposteo (RT) a la publicación, otorgando un aval público a los señalamientos contra su propia compañera de fórmula.

La réplica de Villarruel: "Locura galopante" y "persecuciones imaginarias"

Al confirmar que el Presidente respaldó los dichos de la diputada Lemoine, la titular del Senado lanzó una serie de réplicas frontales apuntando directamente a la figura del mandatario.

"¿Esta locura galopante la retwitteó el presidente? Parece contagioso el delirio", disparó Villarruel en uno de sus mensajes más contundentes.

A continuación, la vicepresidenta le exigió al Poder Ejecutivo que presente pruebas de los supuestos intentos de desestabilización: "El Presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez. Si es así, que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo".

En el tramo de mayor impacto político e institucional, Villarruel manifestó abiertamente su inquietud por las actitudes del jefe de Estado: "Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y en el exterior".

El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez. Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 29, 2026

Fractura total en la cúpula de La Libertad Avanza

El choque mediático dejó al descubierto el quiebre definitivo en la conducción del Gobierno nacional. El acumulado de diferencias —que incluyó disputas previas por el aumento de dietas en el Senado, la tensión en el tratamiento de proyectos clave y los contantes cruces con la mesa chica presidencial— derivó en un escenario inédito donde la vicepresidenta cuestiona públicamente la cordura del Presidente mientras la Casa Rosada avala acusaciones de golpismo en su contra.