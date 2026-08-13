Cambio histórico en La Plata: Alak licitó el mantenimiento urbano a 53 cooperativas

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó este jueves el acto formal de adjudicación de la licitación públicamediante la cual la Municipalidad contrató a 53 cooperativas de trabajo. Las organizaciones se encargarán del mantenimiento del espacio público, tareas de barrido, corte de césped, zanjeo, asistencia en la recolección de residuos e intervenciones del programa Ciudad Limpia.

La iniciativa demanda una inversión municipal de $2.500 millones durante los próximos 18 meses y formaliza la implementación de un nuevo modelo de gestión territorial. Bajo este esquema, los trabajos se distribuirán estratégicamente dividiendo el partido de La Plata en 32 zonas, incluyendo el casco urbano.

"Es una enorme alegría llegar a este momento; hemos dado un paso trascendental para mejorar la administración municipal y la relación con las cooperativas", afirmó Alak. En ese sentido, ratificó: "Este es un paso histórico porque, más que una modificación de un sistema, nace la posibilidad —a través de un método transparente, eficiente y moderno— del renacimiento del cooperativismo en la ciudad de La Plata".

Fin a 15 años de contrataciones directas

La puesta en marcha de esta compulsa pública responde a lo dispuesto en el Fallo N° 101/2026 del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, organismo de control que solicitó a la Comuna interrumpir el esquema de contrataciones directas. De esta manera, la gestión local puso fin a un mecanismo de asignación sin licitación que se mantuvo durante los últimos 15 años.

Con esta resolución, el gobierno municipal adecuó el sistema de contratación a los lineamientos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, garantizando la transparencia, la libre competencia entre los oferentes y el control sobre los recursos públicos.

"Estamos en un punto de inflexión muy relevante, y consideramos que la transparencia es una base en la gestión que hay que sostener y mantener", enfatizó el jefe comunal.

El rol técnico de la UNLP y la UTN

El diseño del nuevo mapa territorial contó con la participación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), mientras que la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) asumirá el seguimiento técnico y la auditoría sobre el cumplimiento de los servicios acordados.

Del acto de adjudicación participaron el secretario general de la Comuna, Norberto Gómez; el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Jorge Jurado; el secretario Administrativo, Santiago Ávila; concejales, autoridades universitarias y representantes de las cooperativas adjudicatarias.