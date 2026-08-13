Reforma del BCRA: Milei anunció penas de cárcel para quienes financien déficit

El presidente Javier Milei encabezó este jueves 30 de julio una cadena nacional desde el Salón Blanco de la Casa Rosada para presentar el proyecto de ley de Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Acompañado por los principales integrantes de su Gabinete, el mandatario detalló los ejes de la norma que será enviada formalmente al Congreso durante los primeros días de agosto de 2026.

La transmisión oficial contó con la presencia de la mesa económica, encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili; junto a la mesa política integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. El armado del texto legal contó además con la participación técnica del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El objetivo central de la reforma es revertir las modificaciones introducidas en el año 2012 y consagrar por vía legislativa el fin del financiamiento monetario al gasto público.

Cadena Nacional del Presidente Javier Milei desde Casa Rosada sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. pic.twitter.com/aOyHGIzPRu — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 30, 2026

"Estamos poniendo fin a 91 años de robo del Banco Central. Vamos a aniquilar de una vez por todas la inflación y ese robo siniestro que es la emisión de dinero sin respaldo", afirmó Milei durante su alocución.

Los ejes de la Reforma de la Carta Orgánica

La iniciativa introduce cambios estructurales en el funcionamiento, las competencias y la autonomía del organismo:

Mandato único: Se establece que la misión prioritaria y exclusiva del Banco Central será preservar el valor de la moneda y combatir la inflación, eliminando funciones vinculadas al fomento del empleo o el desarrollo social.

Prohibición de emisión: Queda explícitamente prohibido emitir dinero para financiar de manera directa o indirecta el déficit del Tesoro Nacional.

Eliminación de letras y utilidades contables: Se elimina el uso de letras intransferibles para asistir al Estado y se impide la distribución de utilidades que no provengan de ganancias operativas reales.

Independencia institucional: Se endurecen los requisitos para remover al presidente y al directorio del BCRA, requiriéndose el aval de mayorías especiales en el Congreso para evitar destituciones discrecionales del Poder Ejecutivo.

"El Banco Central va a estar armado con el poder suficiente para resistir cualquier embate político", remarcó el jefe de Estado, sosteniendo que "el déficit cero nos va a alejar del fruto prohibido de la emisión".

Penas de prisión y figura de "asociación ilícita"

El tramo de mayor impacto del mensaje presidencial estuvo enfocado en las sanciones penales que incorporará el proyecto. Milei equiparó la emisión monetaria sin respaldo con la falsificación de moneda y adelantó que será catalogada como un delito penal no excarcelable.

La norma establecerá que la violación de estas prohibiciones constituirá el delito de "Asociación Ilícita" para atentar contra el equilibrio fiscal. Las penas de prisión efectiva alcanzarán tanto a las autoridades del BCRA que autoricen las emisiones como al Presidente de la Nación, los ministros firmantes y los diputados y senadores que aprueben presupuestos que contemplen déficit financiado con emisión.

Al respecto, el mandatario advirtió que la financiación del déficit mediante el ente emisor será considerada una estafa y concluyó que los responsables políticos "van a terminar presos" si vulneran la autonomía de la institución.