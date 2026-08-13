Avanza el plan para ordenar el cableado aéreo de CABA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza, junto a las principales empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, en un plan integral de reordenamiento del cableado aéreo, con el objetivo de recuperar el paisaje urbano, reducir el impacto visual y mejorar la calidad del espacio público.

En ese marco, el jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny, encabezó una reunión de trabajo junto al ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi; el secretario de Mantenimiento, Juan Ignacio Salari; el secretario de Ordenamiento Urbano, Pedro Comín Villanueva; y representantes de Telecom, Telecentro y Telefónica.

AVANZAMOS CON EL ORDENAMIENTO DEL CABLEADO AÉREO EN TODA LA CIUDAD



Junto a las empresas de telecomunicaciones, estamos interviniendo en 1.178 manzanas y renovando 744 postes.



Seguimos mejorando el espacio público para que los vecinos vivan en una ciudad más ordenada y con menos… pic.twitter.com/WgMBqNqJ7a — Gabriel Sánchez Zinny (@gzinny) July 29, 2026

La iniciativa comenzó con un relevamiento conjunto realizado por las compañías en las zonas patrimoniales de la Ciudad, que permitió definir un plan de intervención sobre 1.178 manzanas y el recambio de 744 postes.

“Seguimos fortaleciendo la articulación entre el sector público y el privado para mejorar los servicios y ofrecer a los vecinos un espacio público de mayor calidad, más ordenado y con menor contaminación visual”, afirmó Sánchez Zinny.

Actualmente, el plan registra un 75,08 % de avance en las tareas de tendido aéreo,con 894 manzanas finalizadas. En paralelo, las intervenciones sobre postes y columnas alcanzan un 73,5 % de ejecución, con 867 manzanas completadas, mientras que el avance integral de las obras llega al 53,1 %, con 627 manzanas concluidas.

La primera etapa se desarrolló durante 30 días y estuvo enfocada en sectores de alto valor patrimonial y elevada densidad visual. En ese marco, Telecom completó la normalización del cableado aéreo en el polígono comprendido por las calles Avenida del Libertador, Libertad, Tucumán y Ayacucho.

La segunda fase del proyecto se encuentra en etapa de definición y prevé extender las intervenciones hacia áreas perimetrales, con el objetivo de continuar ordenando el tendido aéreo y consolidar una transformación urbana que preserve el patrimonio y mejore la experiencia cotidiana de quienes viven y transitan la Ciudad.