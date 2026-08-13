Gordon, el aniquilador: hay historias que el terror intentó ocultar

A medida que se despliega la trama más violenta de la Argentina de los años 70, el personaje de Aníbal Gordon se va despojando de todo resto de humanidad. El relato de Marcelo Larraquy en su nuevo libro avanza como un rayo al ritmo de su transformación de delincuente en aniquilador y atraviesa la depuración interna del peronismo y el ataque a “zurdos y bolches” con el sello cruento de la Triple A.

Hasta que una desaparición inesperada desencadena una guerra entre aliados. En su deriva enloquecida, Gordon se introduce en las fauces de la dictadura militar con la ferocidad que le confiere el dominio sobre un campo de concentración en pleno barrio de Floresta: el terror cotidiano en su propio territorio.

Esta novela es un trepidante thriller político, cruzado de espías y conspiradores. A partir de una investigación rigurosa, con entrevistas y documentos inéditos, Larraquy recrea magistralmente una época y devela a un personaje insoslayable, uno de los más despiadados y secretos de la historia política argentina.

La serie de Netflix, dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik y protagonizada por Rodrigo de la Serna, está basada en esta novela.

El autor

Marcelo Larraquy es historiador, graduado en la Universidad de Buenos Aires, escritor y guionista. Fue jefe de la sección Investigaciones del diario Clarín (2011-2016) y trabajó en la revista Noticias (1995-2003).

Ganó el Premio Konex a la investigación periodística en dos oportunidades: 1997-2007 y 2007-2017. Publicó los libros Argentina. Un siglo de violencia política, que reúne y amplía la trilogía Marcados a fuego, De Perón a Montoneros y Los 70.

Son también suyos Código Francisco, sobre la estrategia política de Jorge Bergoglio, que siguió a Recen por él. Es coautor del bestseller Galimberti. De Perón a Susana, de Montoneros a la CIA, y autor de López Rega. El peronismo y la Triple A, Fuimos soldados, Primavera sangrienta, Los días salvajes, La guerra invisible, El último secreto de Malvinas y Gordon. Su obra fue editada en España y México. Gordon. El aniquilador es su decimocuarto libro.