Municipios | 31 jul 2026
Clima
Alerta naranja por tormentas para la tarde-noche del viernes en La Plata
Algunas podrían ser localmente intensas, con ráfagas, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. La Municipalidad intensifica las tareas de prevención y monitoreo.
La Municipalidad de La Plata elevó a “naranja” el Nivel de Atención del Riesgo por tormentas para la tarde-noche de este viernes 31 de julio en La Plata.
“Algunas podrían ser localmente intensas, con ráfagas, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica”, informó la comuna en su último parte hidrometeorológico.
18:30 h | Subimos a NARANJA el NIVEL DE ATENCIÓN DEL RIESGO POR TORMENTAS para la tarde/noche del viernes 31 en la ciudad de La Plata. Algunas tormentas podrían ser localmente intensas, con ráfagas, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. pic.twitter.com/7tHotg92Qa— Clima La Plata (@ClimaMLP) July 30, 2026
Frente a esta situación, se reforzaron los trabajos de monitoreo y prevención articulados entre las distintas áreas operativas.
Recomendaciones
Ante el NAR “naranja” por tormentas se aconseja permanecer en un lugar seguro y no sacar los residuos para evitar obstrucciones. También se solicita no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.
Cabe mencionar que este nivel de atención implica riesgo de anegamientos temporarios de vías de transporte, viviendas y comercios, posibles evacuaciones y concurrencia a puntos de encuentro e interrupciones temporarias de comunicaciones, electricidad y tránsito.
El pronóstico para La Plata>— Clima La Plata (@ClimaMLP) July 31, 2026
VIE: Parcial nublado a nublado, prob de lluvias y tormentas, algunas fuertes PM.
12°C/19°C
SÁB: Nublado a parcial nublado, chaparrones en la madrugada, mejorando.
11°C/17°C
DOM: Parcial nublado, frío a fresco. Vientos leves del noreste.
8°C/15°C
Frente a ese contexto, las recomendaciones oficiales son prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, mantener a los animales en lugares protegidos, estar preparados para acudir a lugares seguros y cortar el suministro eléctrico, de gas y de agua en caso de que ingrese agua al domicilio.
Vías de comunicación
Para conocer la información relativa al tiempo actualizada, está disponible la cuenta de X “ClimaMLP”. En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata.