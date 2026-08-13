jueves 13 de agosto de 2026 - Edición Nº4527

Municipios | 31 jul 2026

Clima

Alerta naranja por tormentas para la tarde-noche del viernes en La Plata

Algunas podrían ser localmente intensas, con ráfagas, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. La Municipalidad intensifica las tareas de prevención y monitoreo.

Pasados por agua.
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La Municipalidad de La Plata elevó a “naranja” el Nivel de Atención del Riesgo por tormentas para la tarde-noche de este viernes 31 de julio en La Plata.

“Algunas podrían ser localmente intensas, con ráfagas, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica”, informó la comuna en su último parte hidrometeorológico.

Frente a esta situación, se reforzaron los trabajos de monitoreo y prevención articulados entre las distintas áreas operativas.

Recomendaciones

Ante el NAR “naranja” por tormentas se aconseja permanecer en un lugar seguro y no sacar los residuos para evitar obstrucciones. También se solicita no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

Cabe mencionar que este nivel de atención implica riesgo de anegamientos temporarios de vías de transporte, viviendas y comercios, posibles evacuaciones y concurrencia a puntos de encuentro e interrupciones temporarias de comunicaciones, electricidad y tránsito. 

Frente a ese contexto, las recomendaciones oficiales son prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, mantener a los animales en lugares protegidos, estar preparados para acudir a lugares seguros y cortar el suministro eléctrico, de gas y de agua en caso de que ingrese agua al domicilio. 

Vías de comunicación

Para conocer la información relativa al tiempo actualizada, está disponible la cuenta de X “ClimaMLP”. En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata.

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