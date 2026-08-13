Alerta naranja por tormentas para la tarde-noche del viernes en La Plata

La Municipalidad de La Plata elevó a “naranja” el Nivel de Atención del Riesgo por tormentas para la tarde-noche de este viernes 31 de julio en La Plata.

“Algunas podrían ser localmente intensas, con ráfagas, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica”, informó la comuna en su último parte hidrometeorológico.

18:30 h | Subimos a NARANJA el NIVEL DE ATENCIÓN DEL RIESGO POR TORMENTAS para la tarde/noche del viernes 31 en la ciudad de La Plata. Algunas tormentas podrían ser localmente intensas, con ráfagas, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. pic.twitter.com/7tHotg92Qa — Clima La Plata (@ClimaMLP) July 30, 2026

Frente a esta situación, se reforzaron los trabajos de monitoreo y prevención articulados entre las distintas áreas operativas.

Recomendaciones

Ante el NAR “naranja” por tormentas se aconseja permanecer en un lugar seguro y no sacar los residuos para evitar obstrucciones. También se solicita no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

Cabe mencionar que este nivel de atención implica riesgo de anegamientos temporarios de vías de transporte, viviendas y comercios, posibles evacuaciones y concurrencia a puntos de encuentro e interrupciones temporarias de comunicaciones, electricidad y tránsito.

El pronóstico para La Plata>



VIE: Parcial nublado a nublado, prob de lluvias y tormentas, algunas fuertes PM.

12°C/19°C



SÁB: Nublado a parcial nublado, chaparrones en la madrugada, mejorando.

11°C/17°C



DOM: Parcial nublado, frío a fresco. Vientos leves del noreste.

8°C/15°C — Clima La Plata (@ClimaMLP) July 31, 2026

Frente a ese contexto, las recomendaciones oficiales son prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, mantener a los animales en lugares protegidos, estar preparados para acudir a lugares seguros y cortar el suministro eléctrico, de gas y de agua en caso de que ingrese agua al domicilio.

Vías de comunicación

Para conocer la información relativa al tiempo actualizada, está disponible la cuenta de X “ClimaMLP”. En situaciones de emergencia, a su vez, la ciudadanía tiene la posibilidad de comunicarse al 911, mientras que para emergencias médicas en la vía pública funciona el 107 del SAME La Plata.