Campo Loop comienza su gira celebración con shows gratuitos en CABA

Campo Loop, ganador del Premio Mercedes Sosa 2026 - Mejor álbum folklore alternativo por Grito Gaucha/La guerra del barro, comienza su gira celebración en agosto en la Ciudad de Buenos Aires con entrada gratuita a todos sus shows: el 1 agosto a las 23 en Centro Cultural Matienzo, el 28 de agosto a las 22 en Strummer Bar y el 5 septiembre a las 23 en Local Support.

En Grito Gaucha un grupo de mujeres de Amalaya, en medio de la pampa devastada por la Guerra del Barro construyen una fortaleza de unión y confianza. En ellas, el canto no es solo música: es himno, defensa y resistencia ante la amenaza exterior.

Unidas, preservan instantes de vida compartida y se sostienen también en la fe. Sus voces se elevan y sobrevuelan la pampa, expandiendose en su inmensidad como ecos sin retorno.

Esa vastedad las contiene y, a la vez, las disuelve convirtiendo el canto en un grito colectivo que trasciende fronteras y tiempos. Mientras tanto, un jinete atraviesa los campos y un guitarrista solitario anticipa el duelo final. Una narrativa visual que amplifica el pulso épico de la canción.

Musicalmente, Grito Gaucha combina un coro al unísono de voces femeninas con la energía de una base techno y la hondura de guitarras milongueras criollas camperas. Es una fusión única, donde el folklore se renueva en clave electrónica y abre un territorio sonoro tan rústico como moderno.

La producción, mezcla y mastering estuvo a cargo de Matías Chávez Méndez, quien aporta un enfoque contemporáneo a este viaje sonoro que enlaza tradición, resistencia y modernidad.

Campo Loop

Es un proyecto de electro folclore surero argentino: una fusión de folklore, electrónica y canción que se manifiesta a través de SIAM, un personaje enigmático con cabeza de nido de hornero. Inspirado en la inmensidad de la llanura pampeana, Campo Loop no es solo música: es también una manera de mirar el horizonte y resignificarlo.

Parte de su fuerza reside en el anonimato. Campo Loop encuentra en SIAM, la voz y la imagen de un universo donde lo ancestral y lo moderno conviven. La identidad no está en un rostro, sino en una experiencia colectiva que combina raíces, símbolos y nuevas formas de expresión.

Campo Loop honra las raíces gauchas y pampeanas con guitarras criollas y milongueras, y al mismo tiempo late con la intensidad de la electrónica: beats, sintetizadores y proyecciones visuales que invitan al baile y a la inmersión sensorial.

