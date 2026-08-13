Cae en Dock Sud acusado de estafar a la madre de Javier Olaeta, exintendente de Arrecifes

Una investigación que comenzó en octubre de 2022 terminó con la detención de un sujeto de 47 años acusado de participar en una millonaria estafa cometida contra la madre de Javier Olaeta, quien era intendente de Arrecifes al momento del hecho.

El detenido fue identificado como Sebastián Walter Córdoba, de 47 años, quien quedó a disposición de la Justicia acusado del delito de estafa. El procedimiento fue realizado por efectivos de la SubDDI Arrecifes, junto con personal de la DDI Avellaneda y la EPC Arrecifes.

El engaño ocurrió el 22 de octubre de 2022, cuando Marta Scarafoni recibió durante la mañana un llamado telefónico en su domicilio. Del otro lado de la línea, un hombre se hizo pasar por su hijo Javier y le aseguró que un supuesto gerente del Banco Nación concurriría a su vivienda para retirar los dólares que tenía guardados y cambiarlos por billetes correspondientes a una nueva serie.

Minutos después, un hombre llegó a la propiedad ubicada en la zona de Stegman e Italia, aseguró ser el gerente bancario mencionado durante la comunicación y consiguió ingresar a la vivienda.

La mujer, convencida de que se trataba de una operación previamente acordada con su hijo, le entregó aproximadamente 40.000 dólares en efectivo. El falso gerente tomó el dinero y abandonó el lugar.

Las cámaras siguieron la fuga

A partir de la denuncia, los investigadores de la SubDDI Arrecifes comenzaron a reconstruir los movimientos de los responsables.

El análisis de cámaras de seguridad privadas y municipales permitió establecer que los sospechosos habían pasado por una estación de servicio Shell, ubicada en inmediaciones de Intendente Blanco y Ruta 51.

Las imágenes también permitieron identificar el vehículo utilizado durante la maniobra: un Volkswagen Gol Trend negro, dominio AE 411 OW.

Los investigadores obtuvieron imágenes de los rostros de los presuntos delincuentes y establecieron que, después de concretar la estafa, habían escapado en dirección a Buenos Aires.

Por ese motivo se cargó un pedido de secuestro sobre el vehículo y se incorporó la patente a distintos sistemas de lectura automática de dominios de municipios de la zona y de la Ciudad de Buenos Aires.

En febrero de 2023, el sistema del Anillo Digital detectó el automóvil cuando circulaba desde Capital Federal hacia la provincia. El vehículo fue interceptado en Vicente López, aunque los ocupantes que se encontraban en ese momento a bordo no serían los autores del hecho investigado.

El automóvil fue secuestrado y la fiscalía dispuso recibir declaración testimonial a los ocupantes para establecer cómo habían adquirido el rodado.

Casi cuatro años después, identificaron al sospechoso

La investigación continuó durante los años siguientes y, mediante distintas declaraciones testimoniales y el análisis de la información reunida, los detectives lograron establecer quién habría sido el tenedor del vehículo utilizado para cometer la estafa.

El sospechoso fue identificado como Walter Córdoba, con domicilio en Avellaneda.

Posteriormente, los investigadores realizaron un cotejo entre imágenes obtenidas durante la investigación y registros del sistema RENAPER, logrando establecer que Córdoba sería el hombre que habría ingresado a la vivienda y retirado los dólares.

Con esa información, se determinó su domicilio en la localidad de Dock Sud y se solicitó una orden de allanamiento y detención.

Allanamiento en Dock Sud

Durante la noche del miércoles, efectivos de la SubDDI Arrecifes, DDI Avellaneda y EPC Arrecifes llevaron adelante el operativo en una vivienda ubicada en Irala al 1200, Dock Sud, partido de Avellaneda.

El procedimiento había sido autorizado por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial San Nicolás, en el marco de la causa caratulada “estafa”, con intervención de la UFI N° 2, a cargo de la fiscal Franca Padulo.

Durante el allanamiento fueron secuestrados tres teléfonos celulares, considerados de interés para la investigación.

Finalizado el procedimiento, la fiscalía avaló lo actuado y dispuso la aprehensión de Walter Córdoba, quien fue notificado de sus derechos y quedó formalmente acusado por el delito de estafa.

La investigación continúa para determinar si Córdoba actuó junto a otros integrantes de la organización y establecer el destino de los 40.000 dólares sustraídos a la víctima en aquella maniobra de engaño.

