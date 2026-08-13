Despliegue antes de las lluvias: limpieza de desagües y bocas de tormenta en Almirante Brown

Frente al pronóstico de precipitaciones, la Municipalidad de Almirante Brown informó que profundizó los operativos de desobstrucción y limpieza de bocas de tormenta, desagües pluviales, ductos y cursos de agua en las distintas localidades del distrito, como parte de las tareas preventivas que se realizan durante todo el año.

Los trabajos, que habitualmente forman parte del mantenimiento permanente de la infraestructura hidráulica, fueron reforzados en esta oportunidad con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua y minimizar el impacto de las lluvias anunciadas, intensificando las tareas en barrios y puntos estratégicos.

“Durante todo el año llevamos adelante tareas de limpieza y mantenimiento de la red pluvial, pero cuando los pronósticos anticipan lluvias importantes reforzamos estos operativos para prevenir inconvenientes y cuidar a nuestros vecinos”, destacó el diputado provincial Mariano Cascallares.

⛅️⛈️ Frente al pronóstivo de precipitaciones, en las últimas jornadas los equipos del Municipio de Almirante Brown vienen profundizando los operativos de desobstrucción y limpieza de bocas de tormenta, ductos y cursos de agua que se llevan a cabo durante todo el año.… pic.twitter.com/Sh9n4nm0nw — Mariano Cascallares (@CascallaresPJ) July 31, 2026

En este sentido, desde temprano y también durante las últimas jornadas los equipos municipales trabajan con maquinaria y herramientas específicas en la limpieza de la red pluvial, retirando sedimentos, residuos y todo tipo de elementos que puedan generar obstrucciones.

